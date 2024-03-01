"Мама, я не хочу жить": в лицее на Прикарпатье "затравили" сына военного, пришлось вмешаться властям

Дети почувствовали полную безнаказанность за свои деяния, а матери ребенка, который подвергается буллингу, в лицее угрожают лишением родительских прав

В лицее №4 города Ивано-Франковск вспыхнул скандал — ученики 6-го класса жестоко буллили своего одноклассника по имени Иеремия за то, что он играет на скрипке. Мальчику массово присылали на телефон сообщения с одним лишь словом "плач" и обещали "поставить синяки". В результате издевательств ребенок сказал своей маме "я не хочу жить". Дело получило широкую огласку и за него взялась не только полиция.

Об этом на своей странице в Facebook написала писательница и поэтесса Любовь Бурак. Она также опубликовала скрині сообщений, которіе поступают ребенку на телефон.

"Я должна была написать об Иеремии две недели назад. Но не написала. Посоветовала маме Оксане адвоката – лучшего, которого знаю. Думала, что этого достаточно. Так как Оксану и Иеремию я знаю давно, мальчик рос практически у меня на глазах. Золотой ребенок во всем. Еще бы здоровье казацкого – и большего счастья для мамы не было бы. К сожалению, Иеремия здоровьем похвастаться не может. Но может быть другим: честностью, искренностью, способностями, талантом. Он гениальный скрипач. Он играл на скрипке, чтобы собрать деньги нашим добровольцам. Пока не затравили", — написала Бурак.

Она считает, что в данном случае должны были вмешаться педагоги и объяснить детям, что нельзя обижать тех, кто слабее. Однако этого не произошло. Более того, когда мать ребенка приходит в лицей, чтобы разобраться в ситуации, ей угрожают лишением родительских прав.

"Школа защищает малолетних, малограмотных подонков, а не талантливого ребенка. Директор лицея, реагируя на обращение мамы Иеремии о буллинге, приглашает в кабинет завуча, классного руководителя и инспектора ювенальной юстиции. И час распекает маму о том, что Иеремия часто пропускает уроки и угрожает лишением родительских прав. А что касается травли ребенка, то это с точки зрения директора – больная фантазия мальчика, не было такого, ведь у них не просто так себе "школа на районе", а лицей, в котором работают супер педагоги и учатся супердети суперэлиты", — добавила Любовь.

Далее будут представлены скрины сообщений из мессенджера, где ученики лицея "травят" Иеремию.

К слову, отец мальчика уже два года служит в Вооруженных силах Украині и постоянно поддерживает связь со своим ребенком.

За дело взялась полиция

В пресс-службе Полиции Ивано-Франковской области заявили, что по факту буллинга в учебном заведении проводится проверка. Сообщение о случившемся правоохранителям поступило от матери мальчика. Она просила защитить ее сына от жестокого обращения и психологического насилия со стороны одноклассников.

"На обращение сразу отреагировали полицейские и сотрудники ювенальной превенции прикарпатской полиции. По данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают все происшествия, опрашивают педагогов. Также запланирован опрос других участников учебно-образовательного процесса в присутствии законных представителей. Кроме этого, Департаментом образования и науки Ивано-Франковского городского совета издан приказ о создании комиссии по проверке данного факта", — говорится в сообщении.

Правоохранители напомнили, что буллинг – это правонарушение, за которое предусмотрена административная ответственность по ст. 173-4 КУоАП.

Скандал получил продолжение

На происшествие, которое случилось в лицее, отреагировал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

"Прошу маму ребенка выйти на связь. Прошу департамент образования сообщить о результатах комиссии, ведь мама подала обращение и к нам. И прошу обеспечить квалифицированную помощь ребенку", – сказал он.

Любовь Бурак в свою очередь написала еще один пост об этом ситуации на своей странице в Facebook. Как оказалось, в этом классе есть и другие дети, которые страдают от буллинга. Но их родителям буквально угрожают, если те попытаются что-то предпринять.

"Я сегодня пообщалась с несколькими матерями детей из этого класса. Которым также попадает от "блатных" одноклассников. Они боятся. Родители боятся защищать своих детей от буллинга. Потому что будет хуже. Одна бабушка готова была обратиться в полицию, но учительница (она не призналась какая именно) убедила ее этого не делать. Потому что будут еще большие проблемы. Вот так. Я читаю скрины того мамского чатика и думаю: а предел человеческой тупости, самодурства и бесстыдства где-то есть, это риторический вопрос?", — написала писательница.

Реакция социальных сетей

Конечно, этот скандал уже стал известен на всю страну и люди в социальных сетях начали высказывать свое мнение на данному поводу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что летом 2023 года в учебном заведении города Ирпень Киевской области избили третьеклассника на глазах у учительницы. Хотя происшествие случилось зимой, огласке его придали только через полгода.