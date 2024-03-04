Начислили штрафов на 46 млрд грн, а в бюджет — почти ничего: налоговая в Украине работает, однако есть нюанс

Налоговая проигрывает от двух третьих до 90% дел в судах

Из доначисленных в налоговых проверках 46 млрд грн, в бюджет Украины поступило всего 2 млрд, да и это не точно. Все из-за судов, отменяющих штрафы, наложенные налоговиками.

Об этом рассказал бизнес-омбудсмен Роман Ващук в интервью "Юридической газете". По его словам, сейчас идет "расследование феномена украинской налоговой проверки".

"Пока видим, если смотреть на последние пять лет, что пропорция доначислений к деньгам, которые ежегодно поступают в бюджет, в зависимости от мест и количества людей, года примерно 20:1, 30:1. Возьмем пример первых 10 месяцев (мы все еще ждем полную годовую статистику) 2023 года. Было доначислено в налоговых проверках 46 млрд грн. В бюджет поступило более 2 млрд грн. Следовательно, коэффициент полезного действия всей этой суеты… Мы пытаемся его рассмотреть", — отметил бизнес-омбудсмен.

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Ващук также добавил, что есть определенная гипотеза по поводу проверок налоговых. По его словам, вышеупомянутые 2 млрд грн в действительности могли и не попасть в государственный бюджет.

"Налоговая оплачивает сама судебные издержки, где они проигрывают дела… А по налоговым делам они проигрывают от двух третьих до 90% в судах… В год они выдают 350-400 млн на судебные издержки. Учтите средства самих налоговиков, на которые проводят проверки, судей которые потом все это рассматривают. Есть пока неподтвержденная возможность того, что государство работает себе в минус", — подчеркнул Ващук.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что с 1 декабря 2023 года в Украине возобновили налоговые проверки. Речь идет о возвращении даже не довоенных, а еще доковидных рейдов фискалов, ведь в карантин многие нормы по проверкам ослабили.