Нарахували штрафів на 46 млрд грн, а в бюджет — майже нічого: податкова в Україні працює, однак є нюанс

Податкова програє від двох третіх до 90% справ у судах

З донарахованих у податкових перевірках 46 млрд грн, до бюджету України надійшло лише 2 млрд, та й це не точно. Все через суди, які скасовують штрафи накладені податківцями.

Про це розповів бізнес-омбудсмен Роман Ващук в інтерв’ю "Юридичній Газеті". За його словами, нині триває "розслідування феномену української податкової перевірки".

"Поки бачимо, якщо дивитися на останні п’ять років, що пропорція донарахувань до грошей, які щорічно поступають у бюджет, залежно від місць і кількості людей, року є приблизно 20:1, 30:1. Візьмемо приклад перших 10 місяців (ми все ще чекаємо повну річну статистику) 2023 року. Було донараховано в податкових перевірках 46 млрд грн. У бюджет надійшло понад 2 млрд грн. Отже, коефіцієнт корисної дії всієї цієї метушні… Ми пробуємо його розглянути", — зауважив бізнес-омбудсмен.

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Ващук також додав, що є певна гіпотеза щодо перевірок податкових. За його словами, вищезазначені 2 млрд грн насправді могли й не потрапити у державний бюджет.

"Податкова оплачує самі судові кошти, де вони програють справи… А в податкових справах вони програють від двох третіх до 90% у судах… На рік вони видають 350-400 млн у судових коштах. Врахуйте кошти самих податківців, на які проводять перевірки тих суддів, які потім це все розглядають. Є поки непідтверджена можливість того, що держава працює собі в мінус", — підкреслив Ващук.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що з 1 грудня 2023 в Україні відновили податкові перевірки. Мова йде про повернення навіть не довоєнних, а ще доковідних рейдів фіскалів, адже в карантин багато норм по перевірках послабили.