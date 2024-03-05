Сокращение выплат ВПЛ: в "Слуге народа" назвали два минуса и три плюса

"Мы это должны делать"

С 1 марта 2024 вступают в силу очередные изменения направленные на оптимизацию помощи ВПЛ. Впрочем, в этом процессе есть не только минусы, но и плюсы.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказали входящие во временную комиссию парламента по вопросам защиты ВПЛ народные депутаты от фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко и Сергей Козырь. Минусами является то, что из-за сокращения выплат некоторые люди будут возвращаться в опасные районы или вообще уезжать за границу.

А вот среди плюсов нардепы перечисляют такие:

Разгрузка бюджета

"Мы это должны делать… Это нормально. Ну, давайте откровенно: должны ли мы платить 2-3 тысячи гривен в Украине семье, уехавшей в какой-то период за границу? Нет. Для этого нам и нужно делать верификацию: кто уехал за границу, кто вернулся в оккупацию, кто смог купить свое жилье. Их немного, но они есть. И при условии верификации, из 2,6 миллиона получавших выплаты переселенцев осталось бы около 2 миллионов. И это тоже разгрузило бы бюджет", — сказал Максим Ткаченко.

Увеличение мобилизационного ресурса

"Потому что мы не до конца понимаем, где все эти люди", — говорит Сергей Козырь.

Привлечение международных партнеров к помощи ВПЛ

"Кроме того, можно было бы привлекать международных партнеров в помощь ВПЛ. Гуманитарной помощи в таком количестве, как раньше, уже не нужно, но можно направить усилия на строительство жилья для переселенцев, например", — отметил он.

Для справки: с 1 марта 2024 вступают в силу очередные изменения направленные на оптимизацию помощи. Согласно новому порядку, количество получателей помощи уменьшится. Большинству ВПЛ следует обратиться с новым заявлением для переназначения выплат. Среди критериев их продления – совокупный доход семьи, наличие несовершеннолетних детей, трудоустройство ВПЛ. Сокращение выплат для ВПЛ связано с уменьшением доходной части бюджета и требованиями от международных партнеров, оказывающих финансовую помощь Украине. Если до марта в Украине постоянно получали выплаты около 2,5 млн переселенцев из 4,9 млн зарегистрированных, то сейчас получателями останутся 1,5 млн.

Больше о том, почему правительство решило сокращать выплаты, что будет дальше и имеют ли переселенцы шансы на возобновление выплат, вы можете прочитать в полной версии материала "Телеграфа" под названием "Средств не то что не хватает, их нет: нардепы о выплатах ВПЛ, мобилизации и юморе "Квартала 95" во время войны".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев получит выплату на приобретение лекарства.