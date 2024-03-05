Скорочення виплат ВПО: у "Слузі народу" назвали два мінуси і три плюси

"Ми це маємо робити"

З 1 березня 2024 року набувають чинності чергові зміни спрямовані на оптимізацію допомоги ВПО. Втім, у цьому процесі є не лише мінуси, а й плюси.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіли народні депутати від фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко та Сергій Козир, які входять до тимчасової комісії парламенту з питань захисту ВПО. Мінусами є те, що через скорочення виплат деякі люди повертатимуться у небезпечні райони або взагалі виїжджатимуть за кордон.

А ось серед плюсів нардепи перераховують такі:

Розвантаження бюджету

"Ми це повинні робити… Це нормально. Ну, давайте відверто: чи повинні ми платити 2-3 тисячі гривень в Україні родині, яка поїхала в якийсь період за кордон? Ні. Для цього нам і потрібно робити верифікацію: хто поїхав за кордон, хто повернувся в окупацію, хто зміг купити своє житло. Їх не багато, але вони є. І за умов верифікації, з 2,6 мільйонів переселенців, які отримували виплати, залишилось би близько 2 мільйонів. І це також би розвантажило бюджет", — сказав Максим Ткаченко. .

Збільшення мобілізаційного ресурсу

"Бо ми не до кінця розуміємо, де всі ці люди", — каже Сергій Козир.

Залучення міжнародних партнерів до допомоги ВПО

"Крім того, можна було б долучати міжнародних партнерів до допомоги ВПО. Гуманітарної допомоги у такій кількості, як раніше, вже не потрібно, але можна спрямувати зусилля на будівництві житла для переселенців, наприклад", — зазначив він.

Для довідки: з 1 березня 2024 року набирають чинності чергові зміни спрямовані на оптимізацію допомоги. Згідно з новим порядком, кількість одержувачів допомоги зменшиться. Більшості ВПО слід звернутися з новою заявою для перепризначення виплат. Серед критеріїв їхнього продовження – сукупний дохід сім’ї, наявність неповнолітніх дітей, працевлаштування ВПО. Скорочення виплат для ВПО пов’язане зі зменшенням доходної частини бюджету та вимогами від міжнародних партнерів, які надають фінансову допомогу Україні. Якщо до березня в Україні постійно отримували виплати близько 2,5 млн. переселенців із 4,9 млн. зареєстрованих, то зараз одержувачами залишаться 1,5 млн.

Більше про те, чому уряд вирішив скорочувати виплати, що буде далі і чи мають переселенці шанси на відновлення виплат, ви можете прочитати у повній версії матеріалу "Телеграфа" під назвою "Коштів не бракує, їх немає: нардепи про виплати ВПО, мобілізацію і гумор "Кварталу 95" під час війни".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців отримає виплату на придбання ліків.