Быт женщин на передовой: уход за собой, гигиена, отношение собратьев

Женщины в ВСУ – не просто статистика, а настоящие защитницы Украины

После полномасштабного вторжения количество женщин, вставших на защиту Родины, значительно выросло. В настоящее время в рядах Вооруженных сил Украины насчитывается более 62 тыс. военнослужащих, из которых около пяти тысяч – непосредственно на передовой.

Эти женщины добровольно взяли в руки оружие. Они защищают свою землю, детей и свободу. Они выполняют боевые задания наравне с мужчинами: стреляют из пулеметов и пушек, управляют танками и БМП, оказывают первую медицинскую помощь и ведут разведку. Однако женский быт на фронте существенно отличается от мужского.

"Телеграф" публикует рассказы женщин-военных о фронтовом быте, о преодолении проблем и мотивации служить дальше.

Ангелина, боевая медикиня

История

Медикиня из псевдо "Мыша" оказывала первую помощь российским пленным, надеясь, что одного из них в конце концов обменяют на украинцев, в частности, на ее подругу, которую забрали из "Азовстали".

Контракт с 72-й отдельной механизированной бригадой им. Черных Запорожцев она подписала, когда ей было 22 года. Сейчас ей уже 26, и работа медика для нее — работа всей жизни.

Отношение собратьев

— Сначала, когда я начала службу, столкнулась с предвзятым отношением. Некоторые считали, что женщины приходят сюда только, чтобы наладить личную жизнь, найти "хороших мужчин". Однако я стремилась доказать, что женщины могут служить наравне с мужчинами, выполнять те же задачи. Конечно, бывают ситуации, где без мужской помощи не обойтись, где нужна значительная физическая сила.

В моем подчинении были мужчины – водители и санитары. Мы относились друг к другу с уважением. Они выполняли мои приказы, а я прислушивалась к их мнению. А если были какие-то разногласия, то мы всегда находили компромисс.

Мужчины, имеющие своих детей примерно моего возраста, а особенно дочерей, всегда проявляют заботу. Помню, когда мы сидели на Вугледаре, где не было возможности помыться. Так я решила делать это обычной холодной водой из бутылки. Мужчины начали кричать на меня за это, мол: "Что ты творишь?". И грели мне отдельно воду в чайничке. То есть пытались заботиться.

У меня есть подруга, сидящая с пацанами "на нуле". Выполняет все те же задачи, что и мужчины. Ей приходилось носить на позиции такой же вес, как и мужчинам, а иногда даже больше. Поэтому к ней со стороны мужчин всегда было большое уважение. Конечно, иногда случаются стереотипы, вроде: ты нам обязана приготовить, потому что ты женщина!

Женщины, по моему мнению, обладают более холодным умом. Это стало очевидным, когда мои санитары, еще не имевшие опыта, увидели первых тяжелораненых. Они прямо растерялись. Мужчины иногда бывают такие паникеры… Но не все.

Военная форма

— С женской формой в ВСУ действительно большие проблемы. Мне ни разу не выдали одежду, соответствующую моему размеру. Обычно давали мужскую, значительно больше меня, которую я вынуждена была подшивать.

С берцами ситуация еще хуже. Только раз в 2020 году мне удалось найти обувь 35-го размера.

Поэтому я вынуждена покупать форму и берцы за свой счет. Иногда обращаюсь к женским движениям, которые помогают обрести зимнюю форму нужного размера. Ибо в огромной мужской форме это нереально. Оно с тебя все спадает, висит, как на вешалке. Это очень неудобно.

Бронежилеты также только мужские. Соответственно они велики и тяжелы. Мне, как и другим женщинам небольшого роста, их носить очень сложно. Поэтому опытные военные посоветовали купить плитоноску.

Гигиена и критические дни

— Во время отпуска я всегда посещала магазин Eva. Это настоящая находка для женщин. Там я покупаю специальные интимные гигиенические салфетки, ведь от обычных у меня появляется раздражение.

Конечно, месячные в полевых условиях это сложно. Но когда борешься за жизнь раненых, то уже не обращаешь внимания на такие мелочи. У меня было такое, что не успела поменять прокладку. Так у меня перемешалась и моя кровь, и "300-х", и "200-х". Настоящее месиво на брюках.

Однажды я не смогла уехать с точки перехвата, чтобы купить прокладки. Потому попросила собратьев привезти. Они еще и звонили по телефону уточнить, сколько "капель" нужно. Это было очень мило с их стороны.

Военные будни не дают возможности расслабляться. Ты просто глотаешь обезболивающее и продолжаешь работать. Нет времени лечь камешком на кровати. У некоторых моих знакомых на фоне стресса менструация исчезала вообще. К счастью, меня это не постигло.

Бесплатное предоставление прокладок и тампонов государством, думаю, вряд ли произойдет. С одной стороны, женщина сама должна позаботиться о себе и иметь запас этих средств. Я всегда держу запасные прокладки в машине, карманах и медицинских портфелях. Это спасает в непредсказуемых ситуациях.

Конечно, выдача этих средств государством была бы полезна. И даже если начнут выдавать пачку прокладок в месяц, это не всегда будет вовремя и в нужном количестве. Поэтому, на мой взгляд, лучше сосредоточиться на других вопросах, касающихся женщин в ВСУ.

Что в косметичке

— Даже в сложных условиях можно найти время для минимального ухода за собой. Бывало, просыпалась с мыслью: "А почему бы не накрасить ресницы?". И быстро делала макияж, прежде чем отправляться на очередную задачу.

Конечно, в условиях трудных задач тебе не до этого. Но я всегда стараюсь поддерживать свои руки в чистоплотном состоянии, чтобы они хоть немного напоминали человеческие.

Валерия, пресс-офицерка

Валерия Скорик — милая девушка, которая первой встречает гостей в 81-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ. Совпадение это или судьба, но Валерия отмечает свой день рождения 21 ноября. То есть, в день Десантно-штурмовых войск.

Женщина находится в должности главы службы по связям с общественностью 81-й ОАЭМБр, ее задача — освещать работу бригады.

История

— Еще до службы в ВСУ я училась на кафедре военной подготовки в университете. После получения звания младшего лейтенанта сразу обратилась в военкомат, чтобы найти место и должность в армии.

Я родом из Славянска Донецкой области. События 2014 пережила как гражданская и по окончании университета решила присоединиться к Вооруженным силам.

Мечтаю вернуться в Донецк и увидеть Луганск. Мне стыдно, что, будучи местной, я ни разу не находилась в Луганске. Вот так я очутилась в армии. Это мое собственное желание.

Отношение собратьев

— В моем подразделении и бригаде царит атмосфера гендерного равенства. Мой начальник и командир бригады относятся к женщинам без дискриминации и насмешек.

У нас женщины наравне с мужчинами выполняют все задачи, в том числе боевые. Это касается медиков, поваров, заместителей командиров по морально-психологическому обеспечению, а также пресс-службы.

Существует и другая сторона медали – как ты себя зарекомендуешь. Естественно, есть женщины, которые всегда желают чаще видеться со своими детьми, то есть не выполняют боевые задания. Но если ты себя зарекомендуешь как ответственного и мужественного человека, то вряд ли над тобой кто-нибудь будет насмехаться или шутить. Ибо все, что касается боевой подготовки, стрельбы, физической подготовки – женщины все выполняют наравне с мужчинами. Поэтому все зависит от того, с какой целью ты пришла сюда.

Я считаю, что женщины имеют особое дарование к военной медицине. Я убедилась в этом, когда мы были на стабилизационном пункте. Как минимум они мотивируют. Если мужчина попадает на стабпункт с ранением, то у него как минимум уже поднимается настроение, когда он видит, что ему руку или ногу перебинтовывает женщина. Это я видела лично, и рассказывали девушки, которые работают на стабилизационном пункте.

Вчера был фотокорреспондент, снимавший девушек, и говорит: "Блин, а вот мне парни перематывали лапку, когда я был ранен, а не девушки". То есть девушки действительно ободряют и мотивируют.

В некоторых случаях, когда девушка действительно устойчива, мотивирована и готова находиться с ребятами на передовых линиях, это здорово! Это касается и работы в пресс-службе. Потому что если мужчина видит, что возле него в самой горячей точке девушка, то уровень мотивации и морально-психологическое состояние значительно повышаются.

Она его там снимает. Пришла, чтобы рассказать, как он сражается и как уничтожает врага, защищает свое государство. И ты видишь, как на глазах у человека поднимается настроение. И он горд тем, что к нему пришла девушка, чтобы рассказать о его подвигах.

Но все зависит от настроения девушки. Еще раз скажу: если она готова находиться на передней линии, это просто супермегаплюс.

Военная форма

— Женщины в ВСУ в течение длительного времени не имели собственной униформы. Только в этом месяце началась ее выдача. Я и сама недавно получила ее, но, честно говоря, лучше бы этого не делали.

Мне непонятно, зачем в военной форме для женщин делают приталенный крой и вставку на поясе. Это не только практически, но и не отвечает потребностям военной службы.

По моему мнению, предыдущий образец формы был значительно лучше. Новые элементы не делают мою работу и службу удобнее.

Гигиена и критические дни

— Как и у всех других женщин, этот момент выбивает из колеи тяжело и сложно. Однако тяжело и сложно в любых условиях. То есть, это не только касается военной службы. Женщинам любая работа и ежедневная деятельность дается сложно во время менструации.

Однако это временные затруднения. Женщины могут адаптироваться к любым условиям, и менструация не является препятствием для службы.

Во время боевых выходов лучшим выбором есть прокладки. Они более надежны и удобны, чем другие средства гигиены. Конечно, в полевых условиях не всегда есть доступ к воде. В таком случае выручают влажные салфетки. В общей сложности, три-четыре дня менструации можно пережить.

Конечно, в такие дни женщина нуждается в особом отношении. Мужчины в нашей бригаде это понимают и пытаются помочь чем могут. И за прокладками сбегают, и за чаем.

Все из блиндажа выбегают, чтобы ей было хорошо. Поэтому никогда не жаловалась на это. У нас мужчины отличные, все понимают. Очень рада находиться в своем подразделении, в своей бригаде, среди этих героев.

Что в косметичке

— Конечно женская косметичка всегда будет отличаться от мужской. Во время визита к девушкам на стоп-пункте мы спросили, что находится в косметичке военного медика. Их ответ был единодушным: гигиеническая помада и шампунь – два must have, которые всегда должны быть под рукой.

Шампунь – это универсальное средство. Его можно использовать для мытья головы, тела, а также стирки вещей. Поэтому он просто незаменим в полевых условиях. Я также могу поделиться своим must have. Для меня это увлажняющий крем (летом и зимой).

Что касается привычек в самых горячих точках, то, наверное, здесь нет разницы между мужчинами и женщинами. Все стремятся соблюдать гигиену, чтобы сохранить здоровье и бодрый дух.

В самых горячих точках все, что необходимо – это турникет, вода и питательный батончик. И, как говорили наши ребята-штурмовики, когда мы снимали распаковку рюкзака штурмовика, всюду и всегда нужен боекомплект. И, наверное, все это самое главное и для женщины, и для мужчины.

Война в Украине идет уже десятый год. За это время многое изменилось, в том числе и отношение к гендерным ролям. На фронте нет разделения на мужчин и женщин. Все выполняют одинаковые задачи, рискуя жизнью и здоровьем. Понятия "мужчина" и "женщина" якобы стерлись, потеряли свой четкий предел.

Виолетта, заместитель командира роты по МПЗ

История

— В этом году мне исполнится 26. В армию я присоединилась в июне 2022-го. В мирной жизни занималась искусством. По образованию я актриса драматического театра и кино. Работа методисткой развития театрального искусства Луганской области давала мне возможность творить и делиться своим талантом с другими.

Уехала я, потому что моей области не стало. А работать в другие регионы не хотелось. Мне захотелось приобщиться к возвращению своего дома. Я вызвалась добровольцем. Соответственно, была сначала солдатом, затем старшим солдатом. И сейчас – я заместитель командира роты по морально-психологическому обеспечению. Уже три месяца стою на этом посту.

Я пока не планирую иметь детей. Это решение я приняла еще до вступления в армию. Тщательно взвесила все плюсы и минусы, четко определив для себя, на что я готова, а на что нет.

Моя личная программа-минимум – дождаться победы. К тому времени я буду максимально сосредоточена на службе, отдавая ей все силы и время.

Отношение собратьев

— С насмешками я не сталкивалась. Конечно, в начале, когда люди еще не знают, могут возникать стереотипы. Мол, как юная и хрупкая девушка справится с трудностями службы?

Но ни разу я не встретила откровенной насмешки. Иногда испытывала чрезмерную заботу, которая не всегда уместна в нашем деле.

Впрочем, в моих силах сделать так, чтобы собратья относились ко мне как к равной. И я активно над этим работаю. Достаточно выполнить несколько общих задач, и все мы уже на равных. Просто собратья, сестры. Никаких гендерных разграничений.

Что касается ухаживаний, то здесь тоже все понятно. Пара фраз – и ситуация под контролем.

Я являюсь руководителем подразделения, и я женщина. Сейчас очень много женщин-офицеров в армии, являющихся руководителями подразделений и служб, безупречно выполняющих свои обязанности. Я глубоко убеждена, что успех по этому делу не зависит от пола. Гораздо важнее – ответственность, компетентность, лидерские качества и преданность своему делу.

Военная форма

— У меня очень спортивное телосложение. Я не "качок", но стройная подтянутая девушка. Поэтому мужская форма на меня садилась почти идеально. Лишь иногда требовалась незначительная подшивка рукавов.

Но знаю, что многим женщинам, в том числе моим подчиненным, найти подходящую одежду достаточно сложно. С приближением нового сезона выдачи формы склады еще не обновляли, ведь погода не существенно изменилась. Соответственно запросов на новую форму от подразделения также не поступало. Однако с потеплением, когда ожидается обновление составов, мерки и параметры женщин уже были взяты еще осенью.

Как справляюсь я? Мне гораздо легче, ведь почти любая мужская одежда на мне сидит хорошо. Единственное, что я очень маленькая, и мне нужен XS размер. Надо посмотреть, какой работой занимается девушка – в принципе, как мужчина. Уже отсюда каждый будет делать выводы, что ему нужно для эффективной работы, для комфортного ощущения себя в ней. Если нужно, одежду можно подшить или перешить. Мы делаем это и когда покупаем одежду в магазинах.

Гигиена и критические дни

— По-моему, это очень хорошо, что прокладки и тампоны не выдают. Это стало бы значительной утечкой бюджетных средств без видимой пользы.

Каждая женщина имеет индивидуальные особенности и знает, какие средства ей подходят. Невозможно внедрить универсальное решение, удовлетворяющее всех. Это все равно, что выдавать крем для лица – у кого кожа жирная, у кого сухая, и подобрать один крем для всех нереально.

Женщины не будут пользоваться необычными для них средствами. Это может вызвать дискомфорт и раздражение, что неприемлемо в полевых условиях.

Что касается воды, то мы снабжены питьевой водой в бутылках. Она всегда есть в достаточном количестве, чтобы никто не испытывал жажды.

С проточной водой иногда бывают перебои. Но обычно это очень быстро решается тем, что её можно откуда-то привезти. Конечно, если это не линия прямых столкновений.

Бывают моменты, когда нет возможности сходить в душ. К примеру, не всегда удается это сделать каждый вечер, как мы привыкли дома. В таких случаях мы используем салфетки и бутылочную воду. День-два можно обойтись без душа. Конечно, на линии столкновения во время активных боевых действий никто не думает о душе. Это просто не актуально в таких условиях ни для мужчин, ни для женщин.

Что в косметичке

— Мои девушки-подчиненные научились делать себе маникюр даже без электричества. Они сами наносят гель-лак, и это очень нравится. Они могли бы поспать это время, но хотят улучшить свой облик, удовлетворить свои эстетические потребности.

Конечно, люди заботятся о себе, насколько это возможно. Каждый выкручивается как может. Если вы находитесь в более безопасном месте, то можете воспользоваться феном, высушить волосы, чтобы они не торчали и т.д. Опять же все зависит от того, где вы находитесь, не всегда это возможно. И не всегда вы будете это делать, потому что условия разные. Сегодня вы можете быть в тишине, а завтра уже нет. И повадки остаются. Наши женщины все красивы, все прекрасны. И они пытаются ухаживать за собой в любых условиях.

Кстати, это касается не только девушек. Мужчины тоже заботятся о себе. Они гордятся своими бородами, соревнуются, у кого она лучше.