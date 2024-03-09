"Превратился в z-пропагандиста": известные украинцы бурно отреагировали на скандальное заявление Папы Римского

Путинских нарративов от него не ожидали

Папа Римский Франциск заявил, что Украина должна проявить мужество и поднять "белый флаг". Эти слова вызвали немалое возмущение у лидеров общественного мнения.

"Телеграф" собрал их реакции. От главы католической церкви не ожидали услышать путинские нарративы.

"Похоже, слово "Франциск" окончательно стало в украинском языке грубой бранью", — написал политолог и историк Евгений Магда.

А журналист Леонид Швец привел пример из священного писания.

В стороне не остался и украинский издатель Александр Красовицкий, поскольку отметил, что Ватикан должен тогда признать свой проигрыш.

"Я греко-католик. И мне очень стыдно за папу, превратившегося в z-пропагандиста… Это отвратительно…" — отметил бывший советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

В то же время экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко отметил, что моральный авторитет, которым является Папа Римский, не быть таким.

"Моральные авторитеты такими не бывают. Такими бывают только моральные извращенцы. Потому как иначе можно говорить о человеке, который соглашается со злом и хочет с ним договариваться. Готов ли Папа садиться за стол переговоров с дьяволом? Если да, то какой он Понтифик?" – написал он.

Высказал свое мнение также действующий нардеп Александр Гончаренко.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Турции Реджеп Эрдоган во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским сделал заявление о переговорах Украины и России. Он предложил провести "мирный саммит" в Стамбуле, на который был приглашен представитель РФ. Но Владимир Зеленский не согласился с турецким коллегой и заявил, что сначала мир в Украине обсудят с союзниками, и только потом можно вовлекать в процесс Россию.