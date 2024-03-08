Эрдоган сделал предложение насчет переговоров с Россией: Зеленский ответил

Турецкий президент в очередной раз отметил, что страна готова помочь Украине и России достигнуть мира

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским сделал заявление о переговорах Украины и России. Он предложил провести "мирный саммит" в Стамбуле, на который пригласить представителя РФ.

Об этом он сказал во время прямой трансляции заседания. Владимир Зеленский не согласился с турецким коллегой и заявил, что сначала мир в Украине обсудят с союзниками, и лишь потом можно подключать к процессу Россию.

Президент Украины в свою очередь во время пресс-конференции рассказал о планах по саммиту, на котором намерен обсудить украинскую Формулу мира. Он отметил, что России на этом саммите не должно быть:

"Мы не видим (на этом саммите — Ред.) представителей России, представителей разрушающей и убивающей страны. Нам важен результат, поэтому сначала цивилизованные страны мира разработают детальный план и будут иметь результат, а уже потом будут привлекать представителей России".

Президент Турции добавил, что во время консультаций о мирном саммите с участием России стороны обменялись мнениями насчет стабильности и безопасности в Черном море для зерновой сделки и судоходства. Эрдоган подчеркнул, что если Россия и Украина договорятся в вопросе экспорта зерна и других продуктов через Черное море, то Турция готова предоставить необходимую поддержку. Кроме того, по словам Эрдогана, Турция поддерживает желание Украины вступить в НАТО.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Турции регулярно упоминают мирные переговоры России и Украины. Накануне визита Зеленского в страну Эрдоган в очередной раз заявил, что Стамбул готов предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной.