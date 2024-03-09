"Перетворився на z-пропагандиста": відомі українці бурхливо відреагували на скандальну заяву Папи Римського

Путінських наративів від нього не очікували

Папа Римський Франциск заявив, що Україна має проявити мужність та підняти "білий прапор". Ці слова викликали чимале обурення у лідерів суспільної думки.

"Телеграф" зібрав їхні реакції. Від глави католицької церкви не очікували почути путінські наративи.

"Схоже, слово "Франциск" остаточно стало в українській мові брутальною лайкою", — написав політолог та історик Євген Магда.

А журналіст Леонід Швець навів приклад зі святого письма.

Осторонь не залишився й український видавець Олександр Красовицький, адже зазначив, що Ватикан має тоді визнати свій програш.

"Я греко-католик. І мені дуже соромно за папу, котрий перетворився на z-пропагандиста… Це огидно…" — зазначив колишній радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкиряк.

Водночас ексглава МЗС України Володимир Огризно наголосив на тому, що моральний авторитет, яким є Папа Римський, немає бути таким.

"Моральні авторитети такими не бувають.Такими бувають лише моральні збоченці. Бо як інакше можна говорити про людину, яка погоджується зі злом і хоче з ним домовлятися. Чи Папа готовий сідати за стіл переговорів з дияволом? Якщо так, то який він Понтифік?" — написав він.

Висловив свою думку також чинний нардеп Олександр Гончаренко.

Раніше "Телеграф" писав, що президент Туреччини Реджеп Ердоган під час пресконференції з Володимиром Зеленським зробив заяву про переговори України та Росії. Він запропонував провести "мирний саміт" у Стамбулі, на який запросити представника РФ. Але Володимир Зеленський не погодився з турецьким колегою і заявив, що спочатку мир в Україні обговорять із союзниками, і лише потім можна долучати до процесу Росію.