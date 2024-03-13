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Волонтерские будни в Киеве: правда о нехватке ресурсов и человеческой усталости

Автор
Тая Белан Тая Белан
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В последнее время донатов стало меньше
В последнее время донатов стало меньше. Фото Тая Белан, "Телеграф"

"Телеграф" узнал, как преданные украинцы помогают ВСУ без копейки зарплаты

Полномасштабное вторжение России сплотило украинцев, как никогда раньше. Тысячи людей стали помогать армии, волонтерским штабам, госпиталям и пострадавшим от войны людям. Но со временем эйфория первых месяцев войны начала угасать. Усталость сказывается, а поток донатов и волонтерской помощи, к сожалению, сокращается. Украинцы сталкиваются с жестокой реальностью затяжного конфликта и кризиса.

Среди тех, кто без устали трудится на благо Украины с 2014 года, — "Волонтерская Сотня Доброволя". Эта уникальная организация базируется на территории Главного военного госпиталя в Киеве и работает исключительно на безвозмездной основе.

Журналисты "Телеграфа" посетили штаб "Волонтерской Сотни Доброволи", чтобы узнать, как живется волонтерам после двух лет великой войны с Россией и удается ли им поддерживать прежний уровень активности на фоне растущей усталости общества.

Помогают только рядовые граждане

Неприметный фасад скрывает бурную деятельность: за дверью двухэтажного склада бурлит жизнь волонтеров. А верный пес Микки радостно встречает каждого, кто ступает на порог.

Фото "Волонтерская Сотняя Доброволя"

Первое, что бросается в глаза, – большое количество коробок, мешков и ящиков с разными вещами. Здесь есть все, что может понадобиться раненым бойцам: вода, вкусности, лекарства или средства гигиены. Здесь также есть одежда, в которой нуждаются раненые военные.

— Когда приезжают бойцы, мы готовим для них комплекты одежд, чтобы они могли полностью одеться. Видите одежду на липучках? Он очень нужен, ведь много тяжело раненых и сложных случаев. Для таких ситуаций у нас тоже есть детское питание. А здесь пеленки, подгузники и прочее, что необходимо для раненых: бумажные полотенца, влажные салфетки, туалетная бумага. Все это постоянно выносится тоннами, – говорит волонтер Юлия.

Фото волонтерка "Волонтерская Сотняя Доброволя"
Женщина работает в "Волонтерской сотне" еще с 2016 года.

По словам Юлии, все, что здесь можно увидеть — приносят простые люди.

— В основном обычные люди помогают. Периодически мы обращаемся в большие магазины, но они не очень желающие. Европейцы и американские украинцы тоже немного помогают. Но сейчас, из-за нового закона, им тяжело оказывать помощь. Речь идет о новых правилах ввоза гуманитарной помощи, — говорит женщина.

Фото склад "Волонтерская Сотняя Доброволя"
В общем, на складе много гигиенических припасов.

По словам волонтеров, раненые бойцы приезжают с пустыми руками, поэтому им нужно составить полный набор от нижнего белья до сумки на выписку.

Дружеские отношения с военными

Периодически на состав военные приходят самостоятельно, те, кто может передвигаться без помощи, на костылях или на инвалидных колясках. Однако обычно девушки-волонтерки ходят по территории госпиталя. Как рассказывают в штабе, между волонтерами и военными складываются хорошие дружеские отношения. Иногда в штабе они вместе играют в карты и пьют чай. К сожалению, война унесла жизни некоторых бойцов, с которыми волонтеры успели подружиться.

Фото штаб "Волонтерская Сотняя Доброволя"

— Многие военные, которых мы сопровождали во время лечения, снова пошли воевать. Некоторые из них погибли. Одного из ребят мы даже отправляли в Турцию на пересадку костного мозга. У него было тяжелое состояние – рак. Мы его вытащили. И хотя здоровье не позволяло, он снова вырвался воевать. К сожалению, вскоре он был смертельно ранен, — делится Юлия.

По словам главы "Волонтерской Сотни Доброволи" Натальи Воронковой, многие военные здороваются с ней на улице.

— Я с апреля 2015 года по февраль 2022 года была советником четырех заместителей министра обороны, поэтому у меня уже родные люди среди многих военных. Доходит даже до смешного, со мной люди здороваются, а я помню лицо, но совсем не помню, где и когда встречались. Не трудно запомнить женщину, которая в платье и на каблуке ездит на передовую, бегает по окопам. Таких, наверное, не было, я единственная на фронте такая, как говорится, больная головой, — смеется Наталья.

Но, по ее словам, это был своеобразный камуфляж.

— Когда к вам приезжает блондинка в платье и на каблуке, она разбирается в том, что, где и как должно быть, а что — не так, и чем помочь, — делится Наталья.

Фото волонтеры "Волонтерская Сотняя Доброволя"

Как добавляет волонтерка Юлия, в течение 2022 и 2023 годов Наталья постоянно ездила по фронту, чтобы передать бойцам все необходимое.

— В начале 2022 года Наталья даже жила там и не уезжала оттуда. Мы только формировали и отправляли ей грузы. Сейчас в горячие точки ездит наш волонтер Ольга. Она курирует помощь мобильным госпиталям и стабилизационным пунктам. Но за неимением всего, что мы можем передавать, она выезжает туда всего дважды в месяц, — говорит Юлия.

По словам Натальи, держаться эмоционально помогает закалка, произведенная за эти годы.

— Человек – это интересное существо, ко всему привыкающее. Когда я видела первых раненых в госпитале, доставала какое-то очень важное лекарство, а потом этот парень умирал. После каждой такой ситуации я лежала по три дня, не могла разговаривать. Это была моя личная трагедия. Теперь среди военных у меня появилось много родных людей, очень близких друзей. И, к сожалению, многих из них я похоронила с начала 22-го. Эта рана раздражает до сих пор, но пока я запретила себе эмоции. Я помню всех своих погибших друзей мысленно разговариваю, советуюсь с ними, – делится Наталья.

Люди устали от запросов

— Раньше мы могли передавать многие вещи подразделениям, потому что активность людей и помощь были больше. Сейчас гораздо труднее, потому что объем гуманитарной помощи критически снизился. Если так будет продолжаться, то через несколько недель здесь может ничего не остаться, и мы не сможем ничем помочь, — делятся волонтеры.

Фото волонтеры "Волонтерская Сотняя Доброволя"
Запросы волонтеров публикуют в соцсетях.

— Люди реагируют, но сейчас уже гораздо хуже. Я понимаю, все устали от наших постоянных запросов. У нас всегда одни и те же потребности, потому что у бойцов плюс-минус одинаковые запросы. Поэтому мы ищем другие ресурсы, все, что можно, чтобы пополнять запасы, — жалуется одна из волонтеров.

Известно, что с 2014 года ни один волонтер "Волонтерской сотни добровольно" не получал зарплаты.

— Вы спрашивали, как мы справляемся без зарплаты? У всех разные ситуации. Кто работает удаленно, кого обеспечивает мужчина, кого содержат родители, а у кого есть другие источники вроде аренды за квартиру и т.д. Большинство являются волонтерами только по выходным или после работы. К примеру, Евгений ремонтирует принтеры, уезжает на работу, а потом приходит сюда. Люди всегда нужны, потому что некоторые идут на основную работу и меньше времени уделяют волонтерству, — отмечает Юлия.

Фото волонтер "Волонтерская Сотняя Доброволя"

По словам председателя организации Натальи, она гордится тем, что их команда – это настоящая волонтерская организация.

– Мы не сидим на грантах. Честно, у нас настолько много работы, что нет времени подавать заявки на гранты. И все люди, кого вы видите, ни один человек не получает зарплату. Это настоящие волонтеры. Для меня, когда люди на зарплате, это уже не совсем волонтёрство, а работа, — говорит женщина.

Из пепла Майдана

На двух постоянно действующих складах волонтерской сотни работает 60 человек. А название "Волонтерская Сотня" пошло еще при Майдане.

Фото волонтеры "Волонтерская Сотняя Доброволя"

— Мы тогда помогали в Больнице скорой помощи с ранеными. Так и собралась команда. С 2014 года госпиталь стал одним из направлений работы нашей команды, ведь именно туда стали поступать раненые с началом войны. Не все сразу пошло гладко. В начале мы даже поссорились с начальником госпиталя. Однако со временем наладили тесное сотрудничество и продолжаем поддерживать и помогать им уже много лет — рассказывает Наталья Воронкова.

В 2014 году, когда был Майдан, о Востоке никто не знал, добавляет Наталья.

— Начинали, конечно, все, кто не хотел оставаться в стороне: киевляне и некиевляне, мужчины и женщины, молодые и не очень. Очень многие студенты были на тот момент, потом кто-то пошел учиться дальше. С начальной команды 2014 года не так много людей осталось. Но есть несколько "старожилов", которые уже много лет в нашей волонтерской семье. Одна девушка говорит, что зашла спросить, чем может помочь, и вот "попала", — смеется волонтер.

Несмотря на все физические трудности и моральное истощение, волонтеры "Волонтерской сотни Доброволя" не опускают руки, планируют и дальше помогать нашим защитникам.

Мы не герои, — говорит Наталья Воронкова, — Герои, безусловно, это ребята на фронте, военные медики в окопах и у операционных столов. Каждый человек, наверное, можно считать героем, когда он переступает предел своих возможностей ради других людей, ставя свою жизнь на весы. А мы всего-навсего посредники добра. Добро делать просто. Мы помогаем людям, потому что знаем, где и кто нуждается в помощи.

Если вы также хотите помочь и отправить посылки по новой почте:

Киев ЧП №5

0503326601

ОО "Волонтерская Сотня Доброволя"

Привезти помощь можно по адресу:

г. Киев

Лабораторный переулок 26

Рядом с 2 КПП Главного Военного Госпиталя

ПОМОЩЬ РАНЕНЫМ и МЕДИКАМ

ПриватБанк Воронкова Наталия

5168 7420 1680 3284

Телефон для связи: 0951422536

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#Украина #Киев #Волонтеры #Война #Волонтер #ВСУ