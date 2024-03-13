Волонтерские будни в Киеве: правда о нехватке ресурсов и человеческой усталости

"Телеграф" узнал, как преданные украинцы помогают ВСУ без копейки зарплаты

Полномасштабное вторжение России сплотило украинцев, как никогда раньше. Тысячи людей стали помогать армии, волонтерским штабам, госпиталям и пострадавшим от войны людям. Но со временем эйфория первых месяцев войны начала угасать. Усталость сказывается, а поток донатов и волонтерской помощи, к сожалению, сокращается. Украинцы сталкиваются с жестокой реальностью затяжного конфликта и кризиса.

Среди тех, кто без устали трудится на благо Украины с 2014 года, — "Волонтерская Сотня Доброволя". Эта уникальная организация базируется на территории Главного военного госпиталя в Киеве и работает исключительно на безвозмездной основе.

Журналисты "Телеграфа" посетили штаб "Волонтерской Сотни Доброволи", чтобы узнать, как живется волонтерам после двух лет великой войны с Россией и удается ли им поддерживать прежний уровень активности на фоне растущей усталости общества.

Помогают только рядовые граждане

Неприметный фасад скрывает бурную деятельность: за дверью двухэтажного склада бурлит жизнь волонтеров. А верный пес Микки радостно встречает каждого, кто ступает на порог.

Первое, что бросается в глаза, – большое количество коробок, мешков и ящиков с разными вещами. Здесь есть все, что может понадобиться раненым бойцам: вода, вкусности, лекарства или средства гигиены. Здесь также есть одежда, в которой нуждаются раненые военные.

— Когда приезжают бойцы, мы готовим для них комплекты одежд, чтобы они могли полностью одеться. Видите одежду на липучках? Он очень нужен, ведь много тяжело раненых и сложных случаев. Для таких ситуаций у нас тоже есть детское питание. А здесь пеленки, подгузники и прочее, что необходимо для раненых: бумажные полотенца, влажные салфетки, туалетная бумага. Все это постоянно выносится тоннами, – говорит волонтер Юлия.

Женщина работает в "Волонтерской сотне" еще с 2016 года.

По словам Юлии, все, что здесь можно увидеть — приносят простые люди.

— В основном обычные люди помогают. Периодически мы обращаемся в большие магазины, но они не очень желающие. Европейцы и американские украинцы тоже немного помогают. Но сейчас, из-за нового закона, им тяжело оказывать помощь. Речь идет о новых правилах ввоза гуманитарной помощи, — говорит женщина.

В общем, на складе много гигиенических припасов.

По словам волонтеров, раненые бойцы приезжают с пустыми руками, поэтому им нужно составить полный набор от нижнего белья до сумки на выписку.

Дружеские отношения с военными

Периодически на состав военные приходят самостоятельно, те, кто может передвигаться без помощи, на костылях или на инвалидных колясках. Однако обычно девушки-волонтерки ходят по территории госпиталя. Как рассказывают в штабе, между волонтерами и военными складываются хорошие дружеские отношения. Иногда в штабе они вместе играют в карты и пьют чай. К сожалению, война унесла жизни некоторых бойцов, с которыми волонтеры успели подружиться.

— Многие военные, которых мы сопровождали во время лечения, снова пошли воевать. Некоторые из них погибли. Одного из ребят мы даже отправляли в Турцию на пересадку костного мозга. У него было тяжелое состояние – рак. Мы его вытащили. И хотя здоровье не позволяло, он снова вырвался воевать. К сожалению, вскоре он был смертельно ранен, — делится Юлия.

По словам главы "Волонтерской Сотни Доброволи" Натальи Воронковой, многие военные здороваются с ней на улице.

— Я с апреля 2015 года по февраль 2022 года была советником четырех заместителей министра обороны, поэтому у меня уже родные люди среди многих военных. Доходит даже до смешного, со мной люди здороваются, а я помню лицо, но совсем не помню, где и когда встречались. Не трудно запомнить женщину, которая в платье и на каблуке ездит на передовую, бегает по окопам. Таких, наверное, не было, я единственная на фронте такая, как говорится, больная головой, — смеется Наталья.

Но, по ее словам, это был своеобразный камуфляж.

— Когда к вам приезжает блондинка в платье и на каблуке, она разбирается в том, что, где и как должно быть, а что — не так, и чем помочь, — делится Наталья.

Как добавляет волонтерка Юлия, в течение 2022 и 2023 годов Наталья постоянно ездила по фронту, чтобы передать бойцам все необходимое.

— В начале 2022 года Наталья даже жила там и не уезжала оттуда. Мы только формировали и отправляли ей грузы. Сейчас в горячие точки ездит наш волонтер Ольга. Она курирует помощь мобильным госпиталям и стабилизационным пунктам. Но за неимением всего, что мы можем передавать, она выезжает туда всего дважды в месяц, — говорит Юлия.

По словам Натальи, держаться эмоционально помогает закалка, произведенная за эти годы.

— Человек – это интересное существо, ко всему привыкающее. Когда я видела первых раненых в госпитале, доставала какое-то очень важное лекарство, а потом этот парень умирал. После каждой такой ситуации я лежала по три дня, не могла разговаривать. Это была моя личная трагедия. Теперь среди военных у меня появилось много родных людей, очень близких друзей. И, к сожалению, многих из них я похоронила с начала 22-го. Эта рана раздражает до сих пор, но пока я запретила себе эмоции. Я помню всех своих погибших друзей мысленно разговариваю, советуюсь с ними, – делится Наталья.

Люди устали от запросов

— Раньше мы могли передавать многие вещи подразделениям, потому что активность людей и помощь были больше. Сейчас гораздо труднее, потому что объем гуманитарной помощи критически снизился. Если так будет продолжаться, то через несколько недель здесь может ничего не остаться, и мы не сможем ничем помочь, — делятся волонтеры.

Запросы волонтеров публикуют в соцсетях.

— Люди реагируют, но сейчас уже гораздо хуже. Я понимаю, все устали от наших постоянных запросов. У нас всегда одни и те же потребности, потому что у бойцов плюс-минус одинаковые запросы. Поэтому мы ищем другие ресурсы, все, что можно, чтобы пополнять запасы, — жалуется одна из волонтеров.

Известно, что с 2014 года ни один волонтер "Волонтерской сотни добровольно" не получал зарплаты.

— Вы спрашивали, как мы справляемся без зарплаты? У всех разные ситуации. Кто работает удаленно, кого обеспечивает мужчина, кого содержат родители, а у кого есть другие источники вроде аренды за квартиру и т.д. Большинство являются волонтерами только по выходным или после работы. К примеру, Евгений ремонтирует принтеры, уезжает на работу, а потом приходит сюда. Люди всегда нужны, потому что некоторые идут на основную работу и меньше времени уделяют волонтерству, — отмечает Юлия.

По словам председателя организации Натальи, она гордится тем, что их команда – это настоящая волонтерская организация.

– Мы не сидим на грантах. Честно, у нас настолько много работы, что нет времени подавать заявки на гранты. И все люди, кого вы видите, ни один человек не получает зарплату. Это настоящие волонтеры. Для меня, когда люди на зарплате, это уже не совсем волонтёрство, а работа, — говорит женщина.

Из пепла Майдана

На двух постоянно действующих складах волонтерской сотни работает 60 человек. А название "Волонтерская Сотня" пошло еще при Майдане.

— Мы тогда помогали в Больнице скорой помощи с ранеными. Так и собралась команда. С 2014 года госпиталь стал одним из направлений работы нашей команды, ведь именно туда стали поступать раненые с началом войны. Не все сразу пошло гладко. В начале мы даже поссорились с начальником госпиталя. Однако со временем наладили тесное сотрудничество и продолжаем поддерживать и помогать им уже много лет — рассказывает Наталья Воронкова.

В 2014 году, когда был Майдан, о Востоке никто не знал, добавляет Наталья.

— Начинали, конечно, все, кто не хотел оставаться в стороне: киевляне и некиевляне, мужчины и женщины, молодые и не очень. Очень многие студенты были на тот момент, потом кто-то пошел учиться дальше. С начальной команды 2014 года не так много людей осталось. Но есть несколько "старожилов", которые уже много лет в нашей волонтерской семье. Одна девушка говорит, что зашла спросить, чем может помочь, и вот "попала", — смеется волонтер.

Несмотря на все физические трудности и моральное истощение, волонтеры "Волонтерской сотни Доброволя" не опускают руки, планируют и дальше помогать нашим защитникам.

— Мы не герои, — говорит Наталья Воронкова, — Герои, безусловно, это ребята на фронте, военные медики в окопах и у операционных столов. Каждый человек, наверное, можно считать героем, когда он переступает предел своих возможностей ради других людей, ставя свою жизнь на весы. А мы всего-навсего посредники добра. Добро делать просто. Мы помогаем людям, потому что знаем, где и кто нуждается в помощи.

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