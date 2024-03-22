"Закроете небо над Россией?": украинцы высмеяли волной мемов США, защищающие российские НПЗ

Многие украинцы возмущены

Заявления властей США, которые, по информации Financial Times, просили Украину не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), были встречены в украинском обществе довольно резко. Многие украинцы "взорвали" интернет насмешками по этому поводу.

Об этом свидетельствует множество мемов, наводнивших сеть. Судя по ним, многих из создателей фотожаб возмутило то, что США, поставив на паузу военную помощь, говорят украинцам, как нужно воевать.

Другие украинцы, судя по их работам, возмущены крайне резкими метаморфозами американской внешней политики.

Также украинцы припомнили американцам двойные стандарты.

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Напомним, как ранее мы писали, на официальном уровне Украина также отреагировала на просьбы американцев довольно твердо. В Кабмине отметили, что наша страна понимает данные призывы, но НПЗ — это законная цель для Вооруженных сил.

Также мы сообщали о том, что Украина в начале 2024-го года проводит мощные и успешные удары по российским НПЗ. Так, например, после одной из серий ударов Россия потеряла десятую часть своей нефтепереработки.