О вашингтонской тупости и несостоятельности: что означают просьбы не бить по российским НПЗ

Украинский эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям Михаил Гончар прокомментировал призывы США прекратить атаки НПЗ в России

О вашингтонской тупости и несостоятельности:

"США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру РФ, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные действия", — Financial Times.

"Неоднократные предупреждения из Вашингтона получили чиновники СБУ и ГУР. Один из источников сказал, что Белый дом все больше разочарован дерзкими атаками украинских беспилотников".

1. На нас пытаются перевести стрелки, чтобы прикрыть свою несостоятельность.

2. А несостоятельность в том, что американские военные никак не могут справиться с хуситами, загнавшими нефтяной трафик из Персидского залива на более длинный и более дорогой маршрут в обход Африки.

3. Саудиты, разочарованные третьим президентом обамообразных в Белом доме, предпочитают игру совместно с россиянами на ценовую эскалацию и снижают объемы экспорта нефти, что подталкивает цены вверх.

4. Стратегические нефтяные резервы США несколько сократились, и игроки на рынке всегда играют в таких случаях на разгон цены, чтобы лучше продать ресурс на заполнение резервов.

5. Цены на бензин на внутреннем рынке в США выросли (кстати, незначительно, несколько центов за галлон) в первую очередь из-за того, что ряд американских НПЗ становятся на ремонты.

6. Традиционно американские нефтяные магнаты – симпатики республиканцев. Не исключаю, что некоторые владельцы НПЗ будут досрочно ставить их на ремонт, чтобы закрутить цены выше и поспособствовать провалу байденистов на выборах.

7. Вообще-то наши дроны не били по добывающим мощностям в Сибири, добыча в России не упала, а экспорт сырой нефти даже возрос, несмотря на так называемые санкции. Достаточно взглянуть на данные от Andrii Klymenko.

8. КТК – это не нефтепереработка, это транспорт сырой нефти из Казахстана, там есть отдельный терминал для ее отгрузки. Поэтому обеспокоенность по поводу КТК притянута за уши. Если этого не знают в Белом доме, то это свидетельствует об ужасной некомпетентности, а значит, это идеальная возможность для Шеврона и ЭксонМобил манипулировать.

Чем больше смотрю на американскую политику, тем больше понимаю, почему в США столько врагов.

Источник: сообщение Гончара в Facebook