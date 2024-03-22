"Закриєте небо над Росією?": українці висміяли хвилею мемів США, які захищають російські НПЗ

Багато з українців обурені

Заяви влади США, яка, за інформацією Financial Times, просила Україну не бити по російських Нафтопереробних заводах (НПЗ), зустріли в українському суспільстві досить різко. Багато українців "підірвали" інтернет глузуваннями з цього приводу.

Про це свідчить безліч мемів, що наповнили мережу. Судячи з них, багатьох творців фотожаб обурило те, що США, поставивши на паузу військову допомогу, кажуть українцям, як треба воювати.

Інші українці, судячи з їх робот, обурені вкрай різкими метаморфозами американської зовнішньої політики.

Також українці пригадали американцям подвійні стандарти.

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Як раніше ми писали, на офіційному рівні Україна також відреагувала на прохання американців досить твердо. У Кабміні зазначили, що наша країна розуміє ці заклики, але НПЗ — це законна ціль для Збройних сил.

Також ми повідомляли про те, що Україна на початку 2024 року проводить потужні та успішні удари по російських НПЗ. Так, наприклад, після однієї із серій ударів Росія втратила десяту частину своєї нафтопереробки.