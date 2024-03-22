Если тяжело дышать на улице после обстрелов: украинцам дали важные советы

После массированной ракетной атаки на Украину КГГА сообщили о повышении загрязненности воздуха пылью

Людям порекомендовали до улучшения ситуации с состоянием воздуха плотно закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды.

После бессонной ночи это заставило нервничать читателей "Телеграфа ". Однако экологи советуют: привыкните к новой реальности. С утра смотрите не только прогноз погоды или показатель термометра за окном, но и состояние качества воздуха в мониторинговых ботах.

Эксперты уверяют: культура мониторинга качества воздуха должна стать для нас рутинным делом. "На самом деле такое информирование очень нужно, наконец КГГА начала это делать системно, — говорит соучредитель общественной организации "Сохрани Днепр" (SaveDnipro) Павел Ткаченко. — За две недели до полномасштабного вторжения у "Киев цифровой", например появились такие данные — они установили 46 датчиков мониторинга качества воздуха по Киеву. Некоторое время они проводили тестирование оборудования и не посылали автоматические уведомления о загрязнении воздуха, начали делать это в конце 2022 года".

Как изменялась загрязненность воздуха в Киеве с 1 по 22 марта 2024 года

Паниковать, получая подобную рассылку, по словам Павла Ткаченко, не нужно.

Это нормальная мировая практика, которую нам нужно внедрять, когда люди принимают во внимание не только показатели температуры воздуха или осадков, но и качества воздуха. Самая сложная ситуация, когда уровень загрязненности – "красный", "бурый" или "фиолетовый". В каждом извещении приходит инструкция, как действовать – закрывать окна, делать влажную уборку, надеть маску при выходе на улицу и т.д.

А когда вас информируют о среднем уровне загрязненности, следует более внимательно следить за качеством воздуха и скорректировать свои планы – отказаться от пробежки или других физических активностей на улице.

Экозащитник и директор ОО "Киевский эколого-культурный центр" Владимир Борейко обратил внимание "Телеграфа" на то, что Киев уже более пяти лет входит в ТОП самых загрязненных городов мира. И сегодняшний день, 22 марта 2024 года, не рекорд. К примеру, 5 сентября 2022 Киев был самым загрязненным городом мира, а сегодня не вошел даже в ТОП-30.

Данные портала IQAir

Одна из причин – уничтожение зеленых насаждений Киева, о чем писал "Телеграф". По данным эколога, за последние 10 лет площадь зеленых насаждений Киева снизилась на 800 кв. км. Не были решены проблемы с загрязнением воздуха – по городу ездят маршрутки, а не троллейбусы или трамваи, не были построены новые станции метро и т.д.

Не стоит расслабляться и жителям других городов. Например, по данным SaveDnipro в 2023 году одним из самых опасных загрязнителей воздуха — канцерогеном формальдегидом, дышали жители Днепра, Одессы, Львова, Николаева, Винницы, умеренно — Ужгорода и Кременчуга.

Для сравнения — загрязненность формальдегидом в Киеве наблюдалась, но была меньше, чем в Днепре или Одессе

Диоксид азота при вдыхании попадает в легкие и кровь и может влиять на все функциональные системы организма. Часто вызывает раздражение слизистых, снижение сопротивляемости заболеваниям. У людей ухудшается сопротивляемость легких к бактериям, расширяются альвеолы, чаще наблюдаются бронхиты, воспаление легких и т.д.

Если человек находится длительно в среде, где наблюдается превышение диоксида азота, его хроническое воздействие может привести к воспалениям десен, конъюнктивитам, хроническим бронхитам и трахеитам, поражению легких, снижению давления или гипотонии, увеличению содержания эритроцитов и т.д. Есть свидетельства, что загрязнение воздуха этим веществом связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, плохо влияет на репродуктивные способности человека, физическое и психическое развитие детей, влечет за собой преждевременную смертность.

В 2023 году превышение содержания диоксида азота наблюдалось в Киеве, Житомире, Сумах, Каменском, Белой Церкви.

Что значат цифры "Индекса качества воздуха" и когда следует реагировать

0-50 — качество воздуха хорошее, опасности нет.

51-100 – умеренное загрязнение. Чувствительные люди могут испытывать респираторные симптомы. Рекомендуется избегать активности на открытом воздухе.

101-150 – уровень загрязнения повышен. Нездоров для чувствительных групп населения. Представители из групп риска могут испытать проблемы со здоровьем. Люди с респираторными заболеваниями должны ограничить пребывание на открытом воздухе. В целом, обычные люди и люди с высокой чувствительностью подвергаются риску и могут получить раздражение слизистых и обострение респираторных проблем.

151-200 – вредный уровень. Возможны отрицательные последствия для здоровья; представители групп риска могут испытывать более серьезные последствия для здоровья. Следует ограничить или избегать длительного пребывания на свежем воздухе. Повышена вероятность неблагоприятных эффектов и усугубления болезней сердца и легких среди обычного населения, особенно для чувствительных групп.

201-300 – очень вреден. Значительное влияние на все группы населения. Необходимо удержаться от пребывания на открытом воздухе и останется в помещении.

301-500 очень опасен. Все люди подвергаются высокому риску серьезных последствий для здоровья. Необходимо удержаться от активностей на открытом воздухе и оставаться в помещении.