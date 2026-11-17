Почему одинаковый приоритет умножения и деления имеет значение для решения

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В уравнении x ÷ 2 × 4 = 20 неизвестное x равно 10. Чтобы избежать ошибки, нужно последовательно отменить действия: сначала разделить 20 на 4, а затем полученный результат умножить на 2.

Как решить это уравнение с помощью обратных действий и проверить ответ подстановкой, рассказывает "Телеграф". Главная ловушка здесь – порядок выполнения умножения и деления в выражении без скобок.

Почему нельзя сначала вычислить 2 × 4

Умножение и деление имеют одинаковый приоритет, поэтому их выполняют слева направо. Следовательно, в левой части уравнения сначала x делят на 2, а уже полученное частное умножают на 4.

Если сначала перемножить 2 и 4 и разделить x на результат, изменится само условие. Такая запись означала бы x ÷ (2 × 4), но в исходном уравнении этих скобок нет. Здесь на 4 умножают результат деления, а не делитель.

Как найти x с помощью обратных действий

Чтобы восстановить исходное число, движемся в обратном порядке. Последнее действие с неизвестным – умножение на 4. Обратное ему действие – деление на 4, которое нужно выполнить с обеими частями уравнения, чтобы сохранить равенство.

После этого получаем: x ÷ 2 = 20 ÷ 4, то есть x ÷ 2 = 5. Число 5 – промежуточный результат: это половина неизвестного, поэтому останавливаться на этом шаге рано.

Теперь отменяем деление на 2 – умножаем обе части на 2. Получаем x = 5 × 2 = 10. Для обратных действий важны оба условия: заменить действие на противоположное и выполнять действия в обратной последовательности.

Промежуточный результат 5 – это половина неизвестного, поэтому нужен еще один шаг Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как подстановка подтверждает ответ

Подставляем найденное число вместо x в исходное выражение: 10 ÷ 2 × 4. Вычисляем слева направо: сначала 10 ÷ 2 = 5, затем 5 × 4 = 20.

Левая часть равна правой, следовательно, подстановка подтверждает решение. Во время проверки действуем уже в обычном порядке выполнения действий: обратный порядок был нужен именно для поиска неизвестного.

Как сообщал "Телеграф" от порядка действий зависит результат. Например, в выражении 20 ÷ 5 × 4 сначала делят 20 на 5, а затем умножают результат на 4. Скобки вокруг 5 × 4 изменили бы порядок вычислений.