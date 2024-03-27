Украинские молочники решили не повторять ошибки зерновиков

Союз молочных предприятий Украины первым среди отраслевых объединений объявил о разработке плана адаптации к стандартам ЕС и пригласил к этой работе всех стейкхолдеров. Штабом наработок прорывных решений станет Евроинтеграционный комитет СМПУ по партнерству с Европейской молочной ассоциацией.

Пока Украина и Брюссель проходят тяжелые бюрократические процедуры в переговорной рамке евроинтеграции, реальный сектор экономики уже готовится к трансформациям и даже делает некоторые шаги на опережение. Так, на прошлой неделе при Союзе молочных предприятий Украины (СМПУ) создали Евроинтеграционный комитет.

Как сообщил "Телеграфу" председатель Еврокомитета, генеральный директор молочной компании "Волошковое поле" Андрей Табалов, основные задачи уже определены:

разработка дорожной карты евроинтеграции украинской молочной отрасли;

содействие внедрению евростандартов в производство и переработку молока;

подготовка предложений к законодательным и нормативным актам по евроинтеграции;

защита интересов отечественных производителей молока на европейском рынке и кооперация с Европейской молочной ассоциацией.

"СМПУ приглашает к сотрудничеству в рамках Комитета по евроинтеграции всех заинтересованных сторон: профильные ассоциации, производителей и переработчиков молока, международные проекты и организации, экспертов и представителей органов власти. Вместе мы сможем сделать украинскую молочную отрасль конкурентоспособной на европейском рынке. Для достижения успеха Украина как государство и молочный сектор в частности должно слышать и быть услышанным в ЕС, чтобы не наступать на польские грабли зерновиков", – подчеркнул Андрей Табалов.

Координатор комитета по евроинтеграции СМПУ Елизавета Святковская отметила, что первыми шагами станет подготовка плана действий по адаптации украинской молочной отрасли к стандартам ЕС.

"Мы стремимся помочь украинским производителям и переработчикам молока через имплементацию европейских стандартов стать более конкурентоспособными на внешних рынках. В частности, работа комитета предусматривает разработку дорожной карты по евроинтеграции, то есть четкий план действий с пониманием необходимых шагов, ресурсов и времени для их воплощения. и консультационную поддержку, предполагается привлечение для этого соответствующих экспертов, а также будет заниматься продвижением украинской молочной продукции на внешних рынках. Для этого мы будем активно сотрудничать с европейскими партнерами и перенимать их опыт, — подчеркнула Елизавета Святковская. — Это не столько о доступе к единому европейскому, сколько о построении прозрачных и понятных подходов к ведению бизнеса, обеспечению безопасного производства продукции, привлечении инвестиций в экономику. Это путь к укреплению Украины, ее экономическому росту и европейскому будущему”.

В то же время, как отметил "Телеграфу" советник Еврокомитета СМПУ, аналитик Инфагро Максим Фастеев, появляется "возможность улучшить коммуникацию и взаимопонимание с европейскими коллегами".

"Мы планируем привлечь экспертизу и инвестиции для построения в Украине отрасли, которая будет отвечать европейским требованиям и вообще усилит рынок молочной продукции Европы. Мы говорим, что планируем превратить Украину не в конкурента Европы, а быть единым рынком с Евросоюзом. Таким образом Украина усилит common market (общий рынок), в том числе на третьих экспортных рынках. То есть мы говорим об усилении Европы. А чтобы нам усилиться, нужно трансформироваться, чтобы отвечать требованиям", — подчеркнул эксперт.

Исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур отметил, что мощный Комитет по евроинтеграции даст новый толчок для решения давних проблем молочной отрасли. Рецепты для решения многих уже наработаны в ЕС.

"СМПУ, которая объединяет большинство участников молочного бизнеса, будет способствовать работе комитета по адаптации отрасли к требованиям ЕС по качеству и безопасности, эффективности производства, финансовой прозрачности и борьбе с фальсификатом и за детенизацию молочного сектора Украины", — подчеркнул Арсен Дидур.

Молочная отрасль одной из первых отраслевых ассоциаций системно взялась за подготовку к вступлению Украины в ЕС. Уже налажены контакты с европейскими коллегами, продолжается наработка новой дорожной карты для адаптации к новым стандартам, активизирован диалог с аграрным комитетом Верховной Рады и Правительством. Это должно смягчить для отрасли, которая традиционно чрезвычайно важна в Украине, интеграцию в европейские реалии.