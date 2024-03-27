Українські молочники вирішили не повторювати помилок зерновиків

Спілка молочних підприємств України першою серед галузевих обʼєднань оголосила про розробку плану адаптації до стандартів ЄС і запросила до цієї роботи всіх стейкхолдерів. Штабом напрацювань проривних рішень стане Євроінтеграційний комітет СМПУ в партнерстві з Європейською молочною асоціацією.

Поки Україна та Брюссель проходять важкі бюрократичні процедури в переговорній рамці щодо євроінтеграції, реальний сектор економіки вже готується до трансформацій та навіть робить деякі кроки на випередження. Так, минулого тижня при Спілці молочних підприємств України (СМПУ) створили Євроінтеграційний комітет.

Як повідомив "Телеграфу" голова Єврокомітету, генеральний директор молочної компанії "Волошкове поле" Андрій Табалов, основні завдання вже визначені:

розробка дорожньої карти євроінтеграції української молочної галузі;

сприяння впровадженню євростандартів у виробництво та переробку молока;

підготовка пропозицій до законодавчих та нормативних актів з питань євроінтеграції;

захист інтересів вітчизняних виробників молока на європейському ринку та кооперація з Європейською молочною асоціацією.

"СМПУ запрошує до співпраці у рамках Комітету з євроінтеграції всіх зацікавлених сторін: профільні асоціації, виробників та переробників молока, міжнародні проєкти та організації, експертів та представників органів влади. Разом ми зможемо зробити українську молочну галузь конкурентоспроможною на європейському ринку. Для досягнення успіху Україна як держава та молочний сектор зокрема має чути і бути почутим в ЄС, щоб не наступати на польські граблі зерновиків", — підкреслив Андрій Табалов.

Координатор комітету з євроінтеграції СМПУ Єлизавета Святківська зауважила, що першими кроками стане підготовка плану дій щодо адаптації української молочної галузі до стандартів ЄС.

"Ми прагнемо допомогти українським виробникам та переробникам молока через імплементацію европейських стандартів стати більш конкурентоспроможними на зовнішніх ринках. Зокрема, робота комітету передбачає розробку дорожньої карти з євроінтеграції, тобто чіткий план дій з розумінням необхідних кроків, ресурсів та часу для їх втілення. Комітет надаватиме інформаційну та консультаційну підтримку, передбачається залучення для цього відповідних експертів, а також займатиметься просуванням української молочної продукції на зовнішніх ринках. Для цього ми будемо активно співпрацювати з європейськими партнерами та переймати їхній досвід", — підкреслила Єлизавета Святківська. — Це не стільки про доступ до єдиного європейського, скільки про побудову прозорих і зрозумілих підходів до ведення бізнесу, гарантування безпечного виробництва продукції, залучення інвестицій в економіку. Це шлях до зміцнення України, її економічного зростання та європейського майбутнього".

Водночас, як зазначив "Телеграфу" радник Єврокомітету СМПУ, аналітик Інфагро Максим Фастєєв, з'являється "можливість покращити комунікацію і взаєморозуміння з європейськими колегами".

"Ми плануємо залучити експертизу та інвестиції для побудови в Україні галузі, яка буде відповідати європейським вимогам і взагалі посилить ринок молочної продукції Європи. Ми кажемо, що плануємо перетворити Україну не на конкурента Європи, а бути одним ринком з Євросоюзом. Таким чином Україна посилить common market (загальний ринок), в тому числі на третіх експортних ринках. Тобто ми кажемо про посилення Європи. А щоб нам посилитись, треба трансформуватися, щоб відповідати вимогам", — наголосив експерт.

Виконавчий директор Спілки молочних підприємств України Арсен Дідур відзначив, що потужний Комітет з євроінтеграції дасть новий поштовх для вирішення давніх проблем молочної галузі. Рецепти для вирішення багатьох з них вже напрацювані в ЄС.

"СМПУ, яка об‘єднує більшість учасників молочного бізнесу, буде сприяти роботі комітету в адаптації галузі до вимог ЄС по якості і безпечності, ефективності виробництва, фінансової прозорості і боротьбі з фальсифікатом і за детінізацію молочного сектора України", — підкреслив Арсен Дідур.

Молочна галузь однією з перших галузевих асоціацій системно взялася за підготовку до вступу України в ЄС. Вже налагоджені контакти з європейськими колегами, триває напрацювання нової дорожньої карти для адаптації до нових стандартів, активізовано діалог з аграрним комітетом Верховної Ради та Урядом. Це має помʼякшити для галузі, яка традиційно є надзвичайно важливою в Україні, інтеграцію в європейські реалії.