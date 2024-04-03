Стала восьмой: Украина подписала двустороннее соглашение о безопасности с еще одной страной-членом НАТО (видео)

Финляндия обязалась поддерживать Украину и дальше

В среду, 3 апреля, Украина заключила уже восьмое двустороннее соглашение по безопасности. Президенты Украины и Финляндии, Владимир Зеленский и Александр Стубб подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между странами.

Об этом стало известно из официального интернет-представительства Президента Украины. Встреча глав двух государств состоялась в Киеве.

"Финляндия будет продолжать оказывать Украине долгосрочную военную, политическую и финансовую поддержку, а также гуманитарную помощь и поддержку в сфере гражданской защиты с такой же динамикой, как и с начала полномасштабной агрессивной войны, столько, сколько это потребуется. Украина со своей стороны решительно настроена на внедрение реформ государственного управления, включая реформы прозрачности, подотчетности и антикоррупционные реформы", — говорится в соглашении.

Указано, что документ будет действовать в течение десятилетнего срока. Обязанности Финляндии, изложенные в соглашении, содержат всестороннюю поддержку неотделимого права Украины на самооборону от полномасштабной агрессивной войны России и сдерживания будущей российской агрессии.

Ознакомиться с полным содержанием договора можно по ссылке. Отметим, что Финляндия стала восьмой страной, подписавшей двустороннее соглашение по безопасности с Украиной. Среди других стран, подписавших документ: Великобритания, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия и Нидерланды.

По словам Президента Финляндии Александра Стубба, десятилетнее соглашение является демонстрацией долгосрочных обязательств Финляндии по поддержке Украины. Об этом пишет пресс-служба Президента Финляндии.

"Соглашение охватывает несколько секторов, включая политическую поддержку, поддержку обороны и безопасности Украины, а также поддержку реформ и восстановление Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, во время встречи Зеленского и Стубба было анонсировано о передаче Украине 23-го пакета военной помощи. По словам Президента Финляндии, новый пакет помощи на сумму 188 млн евро. Туда вошли системы ПВО и боезапас для артиллерии больших калибров.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что первой страной, которая подписала Соглашение, стала Великобритания. Это произошло еще 12 января. Договор будет действовать до вступления Украины в НАТО.