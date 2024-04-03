Стала восьмою: Україна підписала двосторонню безпекову угоду з ще однією країною-членом НАТО (відео)

Фінляндія зобов'язалася підтримувати Україну й надалі

У середу, 3 квітня, Україна уклала вже восьму двосторонню угоду з безпеки. Президенти України та Фінляндії, Володимир Зеленський та Олександр Стубб, підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між країнами.

Про це стало відомо з офіційного інтернет-представництва Президента України. Зустріч очільників двох держав відбулася у Києві.

"Фінляндія продовжуватиме надавати Україні довгострокову військову, політичну та фінансову підтримку, а також гуманітарну допомогу та підтримку у сфері цивільного захисту з такою ж динамікою, як і з початку повномасштабної агресивної війни, стільки, скільки це буде потрібно. Україна зі свого боку рішуче налаштована на впровадження реформ державного управління, включно з реформами прозорості, підзвітності та антикорупційними реформами", — йдеться в угоді.

Зазначено, що документ діятиме впродовж десятирічного строку. Безпекові зобов’язання Фінляндії, викладені в угоді, містять всебічну підтримку невіддільного права України на самооборону від повномасштабної агресивної війни Росії та стримування майбутньої російської агресії.

Ознайомитися з повним змістом угоди можна за посиланням. Зазначимо, що Фінляндія стала восьмою країною, що підписала двосторонню угоду з безпеки з Україною. Серед інших країн, що підписали документ: Велика Британія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія та Нідерланди.

За словами Президента Фінляндії Олександра Стубба, десятирічна угода є демонстрацією довгострокових зобов'язань Фінляндії щодо підтримки України. Про це пише пресслужба Президента Фінляндії.

"Угода охоплює кілька секторів, включно з політичною підтримкою, підтримкою оборони й безпеки України, а також підтримкою реформ і відновлення України", — йдеться в повідомленні.

Крім того, під час зустрічі Зеленського та Стубба, було анонсовано про передачу Україні 23-го пакету військової допомоги. За словами Президента Фінляндії, новий пакет допомоги на суму 188 млн євро. Туди увійшли системи ППО, а також боєзапас для артилерії великих калібрів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що першою країною, яка підписала Угоду стала Велика Британія. Це відбулося ще 12 січня. Договір діятиме до вступу України в НАТО.