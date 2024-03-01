Теперь и Нидерланды: Зеленский и будущий генсек НАТО подписали соглашение о безопасности

Соглашение между странами действительно на протяжении десяти лет

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в Харькове подписали двустороннее соглашение о безопасности между странами. Это уже седьмое государство, с которым Украина заключает соглашение о гарантиях безопасности.

Видео подписания документа Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале. Известно, что Марк Рютте с вероятностью 99% станет следующим генсеком НАТО после Йенса Столтенберга.

Украинский президент рассказал, что договор между странами предусматривает 2 млрд евро военной помощи от Нидерландов на 2024 год. Кроме того, страна обязалась оказывать Украине другую оборонную помощь на протяжении следующих 10 лет.

Также в документе определены приоритеты помощи в сфере противовоздушной обороны, артиллерии, морских и дальнобойных средств, а особый акцент сделан на укреплении Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Вдобавок к этому в договоре прописана принципиальная позиция Нидерландов о том, что санкции против России должны быть усилены, власть страны-агрессора должна выплатить ущерб и понести ответственность за военные преступления.

Кроме того, в документе указано, что Нидерланды поддерживают будущее членство Украины в ЕС и НАТО.

"Я благодарен Премьер-министру Рютте за это соглашение, которое усилит защиту Украины, в частности города Харькова, где мы сегодня встретились", — сказал Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что по данным СМИ, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте является уверенным фаворитом на должность генсека НАТО — его поддерживают Великобритания и США. Аналитики считают, что с вероятностью 99% именно он займет пост Йенса Столтенберга, чьи полномочия истекают в октябре 2024 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что документы, которые Украина подписывает с союзниками, не являются гарантиями безопасности. Соглашения рассчитаны на 10 лет, но эксперты обратили внимание на важные пункты.