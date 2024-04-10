90 миллионов нашел под кустом: грабитель банка во Львове ошеломил рассказом, что решил суд

Грабители вынесли из банка 250 тыс. грн, более 2,1 млн долларов, почти 77 тыс. евро, 530 фунтов стерлингов

Львовянам Виктору Тимощенко и Юрию Билоусу, подозреваемым в ограблении банка "Южный", была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести по миллиону гривен залога. Один из грабителей не признает свою вину.

Об этом пишет ZAXID.NET, ссылаясь на подтвержденную информацию от пресс-службы Львовской областной прокуратуры. Фигурантов подозревают в хищении практически 86 млн гривен, а также драгоценных металлов.

Камеры наблюдения помогли полиции задержать злоумышленников сразу после совершенного им ограбления. При этом один из подозреваемых заявил, что не грабил банк, а рюкзак с деньгами нашел под кустами.

Установлено, что примерно в 23:46 24 марта грабители проникли в банк, открыли металлические сейфы и вынесли оттуда 250 тыс. грн, более 2,1 млн долларов, почти 77 тыс. евро, 530 фунтов стерлингов. В целом нанесенный ущерб составил почти 86 млн гривен. Точная сумма устанавливается правоохранителями.

Из банка грабители вышли примерно в 06:50 и скрылись с места происшествия на автомобиле Opel Record. Уже примерно в 07:00 патрульная полиция Львова получила на грабителей. Их удалось догнать по улице Городоцкой. При себе у них было награбленное, а также пинцеты, сверло, ножи, фонарики, перчатки, балаклавы и средства для открытия замков.

Как сообщил адвокат одного из подозреваемых в суде, его подзащитный воспитывает маленького ребенка и якобы является ФЛП, но в то же время в материалах дела говорится, что он безработный. Также он является членом общественной организации "Улица наша" и занимался волонтерством. Подозреваемый не признал своей вины и попросил уменьшить сумму залога. Тут же он заявил, что нашел рюкзак с деньгами под кустами.

Виктору Тимощенко и Юрию Билоусу была избрана мера в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Также суд арестовал имущество одного из подозреваемых. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в центре Киева был ограблен пункт обмена валют, который расположен в подземном переходе. В полицию обратилась сотрудница обменника, которой грабитель нанес ранения, и рассказала, как это происходило.