Рада офіційно прибрала демобілізацію через 36 місяців із законопроєкту

Голосів "проти" було 21, тобто вдесятеро менше, ніж "за"

З нового законопроєкту про мобілізацію офіційно прибрали пункт про демобілізацію військовослужбовців за 36 місяців. Більшість депутатів проголосували "за".

Про це у четвер, 11 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк після засідання. За його словами, його фракція не голосувала.

"Правка в якій була норма про прибирання демобілізації пройшла 227 (голосів "за", — Ред.). Тобто це положення виключено повністю із закону (про 36 місяців та рішення ставки). PS Ми не голосували", — сказав він.

Так, проти проголосували 27 осіб, ще 15 утрималися від голосування, не голосували — 82. При цьому більша частина проголосувала за те, щоб прибрати демобілізацію із законопроєкту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" поспілкувався з військовослужбовцями, щоб дізнатися про їхню думку щодо питання демобілізації та ситуації, що складається навколо цієї теми. Дехто наголосив, що військові вже змучені морально та фізично, а тому їм потрібен відпочинок. Військовий Ярослав сказав, що те, що питання демобілізації зовсім збираються закрити, це жахливо.