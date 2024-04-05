Демобилизация срочников: в Генштабе рассказали, сколько военнослужащих уволят в запас

Желающие остаться в армии смогут подписать контракт с Вооруженными силами Украины

В Украине с апреля 2024 года начнется увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы. Речь идет о тех, которые не смогли вовремя уволиться из-за начала полномасштабного вторжения России.

Около 7 тысяч украинских военных срочной службы уволят в запас. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Информация появилась на официальном Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что в течение апреля-мая, согласно указу президента Украины №149, в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и других военных формированиях осуществляется увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы.

"Всего в Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта подлежат увольнению около 7 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения было принято решение, что срочники во время военного положения остаются на военной службе. Демобилизация могла состояться только по ряду оснований.

В конце февраля 2024 года Верховная рада Украины приняла закон о демобилизации военных срочной службы. Президент Владимир Зеленский его подписал.

Позже глава государства своим указом установил сроки демобилизации срочников. Их уволят в запас в апреле-мае этого года. Желающие остаться в армии смогут подписать контракт с Вооруженными силами Украины.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Владимир Зеленский подписал закон о доплатах военным во время военного положения, который среди прочего предусматривает нововведение для бойцов срочной службы.