Законопроект о мобилизации: на передовой сплошное разочарование

Военные оценили ситуацию с демобилизацией на 777-й день боев

После более двух лет полномасштабной войны с РФ вопрос демобилизации военнослужащих, уже успевших отразить несколько масштабных наступлений российской армии, стал острой темой. Впрочем, соответствующие нормы неожиданно изъяли из нового законопроекта.

Во власти обещают рассмотреть этот вопрос со временем, однако терпение бойцов и их семей уже давно на грани. Так что "Телеграф" решил пообщаться с военнослужащими, чтобы понять их отношение к ситуации.

— Ситуация катастрофическая, — говорит Ярослав, который в свои 22 уже больше года защищает страну на востоке. — В моей бригаде ребята уже совершенно измучены как морально, так и физически. И это неудивительно — мы больше года не выходим из боев. Без ротаций, отпусков или хотя бы возможности восстановить силы в тылу. Некоторые ребята около года не видели своей семьи, и я считаю, это ненормально, — делится военный с "Телеграфом".

Сам Ярослав из Хмельницкой области.

— Это ужасно, что они вообще пытаются закрыть тему демобилизации. На мой взгляд, власти должны делать все для того, чтобы ребята были стимулированы воевать и идти в армию, а не наоборот — отбивать желание находиться здесь. От собратьев могу с уверенностью сказать, что нам нужен этот отдых и восстановление, — говорит он.

Среди военных, согласившихся выразить свое мнение "Телеграфу", и 25-летний пехотинец Тарас. Он был уверен, что пункт о демобилизации будет исключен.

– Это было очевидно. Однако, по-моему, это несправедливо. Как бы грубо ни звучало, но нас не считают за людей, мы просто боевая единица. И у нас нет выбора, нужно держать оборону, враг не останавливается! Почему его исключили? Вы сами понимаете, потому что пополнения нет, желающих отдавать свою жизнь нет. Если бы мы могли как-то этому помочь, так бы не было, но должны стоять на линии фронта. Поэтому все в руках народа, которые сейчас дома, не нужно молчать, — призывает украинцев молодой боец.

На востоке Украины продолжаются тяжелые бои

Похожего мнения и недавно вернувшийся из района Авдеевки 55-летний танкист Игр.

— Гром среди ясного неба? Нет, наоборот, я уже привык к тому, что о демобилизации только говорят, но на самом деле ее нет, — откровенно говорит мужчина. — Поэтому меня лично новость об исключении этих норм из нового законопроекта не удивила. Бойцы, особенно с горячих точек, действительно очень устали и стремятся к отдыху. Но если не мы, то кто будет защищать Украину? Мотивированные ушли на фронт сразу, других приходится насильно забирать неэффективно ТЦК.

Игорь хорошо помнит, как сам чувствовал истощение после непрерывных боев под Авдеевкой. Сейчас мужчина перевелся в тыловую службу.

Молодой доброволец Роман, взявший в руки оружие одним из первых после начала великого российского вторжения, говорит, что даже не ожидал иного развития событий.

— Меня вообще удивляет, что кто-то ожидал скорейшей демобилизации. Мы ведь на войне, и пока она не завершится, ротации будут минимальными. Это неприятно, но нужно относиться к ситуации реалистично. Конечно, отдых нужен всем, но сейчас главное — сохранять боевой дух и помнить, для чего мы здесь, — размышляет боец.

Похоже, власти сталкиваются с серьезной проблемой. Хотя некоторые защитники и относятся к ситуации с демобилизацией сдержанно и призывают к реализму, большинство нуждается в восстановлении сил. Как подчеркивают сами бойцы, они готовы идти до конца, однако нуждаются хотя бы во временном отдыхе. Услышат ли военных в высших кабинетах — станет понятно со временем.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны исключил положения о демобилизации и ротации военнослужащих из готовящегося ко второму чтению правительственного законопроекта о мобилизации.

Исключение вопроса демобилизации из законопроекта инициировал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.