"Это путь к проигрышу": политолог говорит, что Украина не может позволить себе демобилизацию

Каждый должен понимать, что война еще не закончилась

Проводить демобилизацию в условиях войны и возможной угрозой нового наступления российских оккупантов нельзя. Это будет разоружение со стороны Украины.

Такое мнение выразил политолог Владимир Фесенко в интервью Radio NV. По его словам, Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны проголосовал за то, чтобы норму о сроках, процедуре демобилизации убрали из текста нового законопроекта.

"Это было сделано по просьбе главнокомандующего ВСУ Сырского, есть его письмо. Я даже видел, как журналисты демонстрировали текст этого письма. Поэтому это было сделано в рамках парламентской процедуры еще на стадии подготовки текста законопроекта, фактически в последний момент", — сказал Фесенко.

Он отметил, что главной причиной тому является новая волна массовой мобилизации, которую готовят оккупанты. В настоящее время эскалация происходит в виде воздушных ударов, но может произойти риск активизации наступления россиян. Поскольку у них есть численное преимущество, если Украина будет проводить демобилизацию, это разрушит нашу оборону.

"Надо понимать, война не закончилась. Я еще до того, как появилась эта идея, говорил: пока идет война, ни о какой демобилизации не может идти речи. Потому что мы тогда сами разоружаемся", — подчеркнул Фесенко.

Политолог убежден, что демобилизация во время войны — это путь к проигрышу в войне. Надвигается новая угроза для государства для общества и нам надо выстоять перед этой волной российского нашествия.

Также Фесенко добавил, что необходимо дать отдых людям, которые находятся с первого дня "на нуле", на передовых рубежах, и постоянно были в боях.

"Их можно перевести на те участки, где нужна защита, но где нет боевых действий. Там нам нужно держать, например, определенное количество военных на границе с Белорусью, на севере Украины, потому что там тоже есть потенциальный риск. Там нет концентрации российских группировок, но мы должны там держать тоже боевые подразделения определенные. Поэтому можно их отвести в тылы, дать отдохнуть. Но мы не можем сейчас проводить демобилизацию лишать вооруженные силы опытных бойцов в условиях", — отметил политолог.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что весной текущего года в Украине началась демобилизация военнослужащих срочной службы, то есть те, кто отслужил свой срок, но не был уволен в запас в ходе полномасштабного вторжения.