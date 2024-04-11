Будут ли отключения света после уничтожения Трипольской ТЭС: в "Укрэнерго" ответили

В пиковые часы суток будет меньше внутренней мощности для покрытия потребления

После удара по Трипольской ТЭС система лишилась части мощности. Это не скажется положительно на энергобалансе страны.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на информацию от пресс-службы "Укрэнерго". В компании надеются, что вводить ограничения потребления электроэнергии не придется.

"Потеря Трипольской ТЭС, как и любого крупного объекта генерации, положительно не отразится на энергобалансе страны. Это означает, что в пиковые часы суток у нас будет меньше внутренней мощности для покрытия потребления", — сказали в компании.

В "Укрэнерго" также добавили, что сейчас работают солнечные электростанции, в системе профицита есть небольшой экспорт. Небольшой дефицит электроэнергии возможен в вечерние часы — с 19:00 до 22:00.

"Солнце сядет, внутренней мощности недостаточно, импорта в необходимых объемах нет. На украинском рынке цены ниже, чем на европейском. Соответственно, придется брать аварийную помощь, если соседи смогут нам ее оказать", — объяснили в "Укрэнерго".

Если возникнет необходимость ограничения потребления, в компании обещают сообщить об этом заранее.

"Пока попытаемся пройти вечер без них", — подытожили в пресс-службе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 11 апреля российские оккупанты совершили массированную атаку по Украине. В результате была полностью уничтожена Трипольская ТЭС в городе Украинка Киевской области.