Чи будуть відключення світла після знищення Трипільської ТЕС: в "Укренерго" відповіли

У піковий годинник доби буде менше внутрішньої потужності для покриття споживання

Після удару по Трипільській ТЕС система втратила частину потужності. Це не позначиться позитивно на енергобалансі країни.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на інформацію від пресслужби "Укренерго". У компанії сподіваються, що вводити обмеження споживання електроенергії не доведеться.

"Втрата Трипільської ТЕС, як і будь-якого великого об’єкта генерації, позитивно не позначиться на енергобалансі країни. Це означає, що в пікові години доби у нас буде менше внутрішньої потужності для покриття споживання", — сказали в компанії.

В "Укренерго" також додали, що зараз працюють сонячні електростанції, у системі профіциту є невеликий експорт. Невеликий дефіцит електроенергії можливий у вечірні години – з 19:00 до 22:00.

"Сонце сяде, внутрішньої потужності недостатньо, імпорту в необхідних обсягах немає. На українському ринку ціни нижчі, ніж на європейському. Відповідно доведеться брати аварійну допомогу, якщо сусіди зможуть нам її надати", — пояснили в "Укренерго".

Якщо виникне потреба обмеження споживання, у компанії обіцяють повідомити про це заздалегідь.

"Поки що спробуємо пройти вечір без них", — підсумували у пресслужбі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 11 квітня російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. В результаті було повністю знищено Трипільську ТЕС у місті Українка Київської області.