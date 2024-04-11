Заменила Чернобыльскую атомную: чем известна Трипольская ТЭС на Киевщине, которую уничтожила РФ (фото, видео)

Масштабы разрушений — ужасные, деньгами это не оценить

В четверг, 11 апреля, в результате атаки российских войск полностью разрушена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области. Станция была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях. Уничтожено 100% генерации.

"Телеграф" исследовал, что известно о теплоэлектростанции. А также чем она была важна для Украины.

Трипольская ТЭС – это самая мощная электростанция в Киевской области. Она расположена в Обуховском районе на берегу Каневского водохранилища, вблизи села Триполье, откуда станция и берет свое название. Этот регион относится к энергонасыщенным районам, где размещены энергогенерирующие предприятия общей мощностью 3200 МВт, из которых установленная мощность Трипольской ТЭС составляет около 57%.

Следовательно, энергогенерирующее предприятие было крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Предприятие занимает площадь 281,3 га и расположено в 45 км от Киева.

Отметим, что, несмотря на атомные электростанции, ТЭС в Украине составляют значительную часть производимой и потребляемой электроэнергии в стране и Трипольская ТЭС является одной из двух мощнейших тепловых электростанций в Украине. После остановки Чернобыльской АЭС Трипольская тепловая электростанция фактически стала крупнейшим энергогенерирующим предприятием Киевского региона.

Трипольская ТЭС

Сначала Трипольская ТЭС имела 4 энергоблока мощностью 300 МВт каждый. Впоследствии было решено построить два дополнительных энергоблока идентичного типа.

Основное оборудование ТЭС:

котлы ТПП-210А

паровые турбины К-300-240

электрогенераторы ТГВ-300

трансформаторы ТДЦ-400000/330

Как выглядела Трипольская ТЭС

В качестве базового топлива Трипольская ТЭС использовала угли, однако могла также работать на природном газе. С 2012 по 2016 год КИЭП выполнил полную модернизацию 2-го энергоблока станции. Недавно на станции была введена система удаления окислов серы и летучей золы, которая работает по принципу "полусухой" технологии, разработанной польской компанией Rafako.

Трипольская ТЭС

По информации работников ПАО "Центрэнерго", в результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Сейчас на предприятии ведутся работы по локализации огня.

"Хорошо, что все наши, кто был во время обстрелов на смене — живы", — говорится в сообщении.

"Масштабы разрушений — ужасные. Деньгами это не оценить. Это для нас самый большой вызов за всю историю предприятия. Но я убежден — мы с ним справимся", — сказал председатель наблюдательного совета Андрей Гота.

Ранее экснардеп Игорь Мосийчук написал, что предварительно было 3 прилета на территории Трипольской ТЭС. Он опубликовал видео с места событий, отметив, что трасса "Обухов-Украинка" в Киевской области перекрыта.

Напомним, российские террористы утром 11 апреля атаковали Украину ракетами и шахедами. Очередная массированная ракетная атака началась примерно в 05:00 утра, когда ракеты из бомбардировщиков Ту-95 вошли в воздушное пространство Украины.

Отметим, что оккупанты атаковали Львовщину. Пострадали два объекта критической энергетической инфраструктуры. Также были атакованы еще 4 области, где пострадала энергетика.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после российского ракетного удара по Киевской области, где, по официальной информации, был атакован объект энергетической инфраструктуры, жителей города Украинка призвали закрыть все окна. В воздухе есть вредоносные продукты горения.