Заменила Чернобыльскую атомную: чем известна Трипольская ТЭС на Киевщине, которую уничтожила РФ (фото, видео)
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Масштабы разрушений — ужасные, деньгами это не оценить
В четверг, 11 апреля, в результате атаки российских войск полностью разрушена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области. Станция была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях. Уничтожено 100% генерации.
"Телеграф" исследовал, что известно о теплоэлектростанции. А также чем она была важна для Украины.
Трипольская ТЭС – это самая мощная электростанция в Киевской области. Она расположена в Обуховском районе на берегу Каневского водохранилища, вблизи села Триполье, откуда станция и берет свое название. Этот регион относится к энергонасыщенным районам, где размещены энергогенерирующие предприятия общей мощностью 3200 МВт, из которых установленная мощность Трипольской ТЭС составляет около 57%.
Следовательно, энергогенерирующее предприятие было крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Предприятие занимает площадь 281,3 га и расположено в 45 км от Киева.
Отметим, что, несмотря на атомные электростанции, ТЭС в Украине составляют значительную часть производимой и потребляемой электроэнергии в стране и Трипольская ТЭС является одной из двух мощнейших тепловых электростанций в Украине. После остановки Чернобыльской АЭС Трипольская тепловая электростанция фактически стала крупнейшим энергогенерирующим предприятием Киевского региона.
Сначала Трипольская ТЭС имела 4 энергоблока мощностью 300 МВт каждый. Впоследствии было решено построить два дополнительных энергоблока идентичного типа.
Основное оборудование ТЭС:
- котлы ТПП-210А
- паровые турбины К-300-240
- электрогенераторы ТГВ-300
- трансформаторы ТДЦ-400000/330
В качестве базового топлива Трипольская ТЭС использовала угли, однако могла также работать на природном газе. С 2012 по 2016 год КИЭП выполнил полную модернизацию 2-го энергоблока станции. Недавно на станции была введена система удаления окислов серы и летучей золы, которая работает по принципу "полусухой" технологии, разработанной польской компанией Rafako.
По информации работников ПАО "Центрэнерго", в результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Сейчас на предприятии ведутся работы по локализации огня.
"Хорошо, что все наши, кто был во время обстрелов на смене — живы", — говорится в сообщении.
"Масштабы разрушений — ужасные. Деньгами это не оценить. Это для нас самый большой вызов за всю историю предприятия. Но я убежден — мы с ним справимся", — сказал председатель наблюдательного совета Андрей Гота.
Ранее экснардеп Игорь Мосийчук написал, что предварительно было 3 прилета на территории Трипольской ТЭС. Он опубликовал видео с места событий, отметив, что трасса "Обухов-Украинка" в Киевской области перекрыта.
Напомним, российские террористы утром 11 апреля атаковали Украину ракетами и шахедами. Очередная массированная ракетная атака началась примерно в 05:00 утра, когда ракеты из бомбардировщиков Ту-95 вошли в воздушное пространство Украины.
Отметим, что оккупанты атаковали Львовщину. Пострадали два объекта критической энергетической инфраструктуры. Также были атакованы еще 4 области, где пострадала энергетика.
Ранее "Телеграф" сообщал, что после российского ракетного удара по Киевской области, где, по официальной информации, был атакован объект энергетической инфраструктуры, жителей города Украинка призвали закрыть все окна. В воздухе есть вредоносные продукты горения.