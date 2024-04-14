Дымом заволокло пол неба: в Крыму большой пожар в городе, где стоят российские морпехи (видео)

Валит густой черный дым, который виден за километры

Днем в воскресенье, 14 апреля 2024 года, начался пожар возле военного объекта в Севастополе во временно оккупированном Крыму. Пожар произошел в микрорайоне Казачья бухта, где весной 2023 года произошел взрыв на нефтебазе.

Горит здание по улице Манганари. Местные Telegram-каналы сообщают, что в здании дислоцируется 810-я бригада морской пехоты Вооруженных сил РФ.

На распространенных видео видно, как валит густой чёрный дым. Его видно за километры.

Пока неизвестно, что может быть причиной пожара. Местные паблики не пишут о взрывах. Местные оккупационные власти пока не прокомментировали инцидент.

Казачья бухта на карте

Накануне в Севастополе был объявлен пятый класс пожарной опасности. В Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) сообщили о повышенном риске лесных пожаров.

Отметим, что в ночь на 9 апреля в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Беспокойно было также в нескольких областях России. Тогда одной из целей беспилотников был авиационный центр, получивший повреждение из-за взрыва дронов. В России традиционно заявили, что сбили все цели.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцев на оккупированных территориях просят держаться подальше от железной дороги "Ростов-Крым". В ГУР обратили внимание на близость инфраструктуры к линии фронта.