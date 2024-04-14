Димом заволокло пів неба: у Криму велика пожежа у місті, де стоять російські морпіхи (відео)

Валить густий чорний дим, який видно за кілометри

Вдень у неділю, 14 квітня 2024 році, почалась пожежа біля військового об’єкту у Севастополі в тимчасово окупованому Криму. Пожежа сталась у мікрорайоні Козача бухта, де весною 2023 року був вибух на нафтобазі.

Горить будівля на вулиці Манганарі. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у ній дислокується 810-та бригада морської піхоти Збройних сил РФ.

На поширених відео видно, як валить густий чорний дим. Його видно за кілометри.

Наразі невідомо, що може бути причиною пожежі. Місцеві пабліки не пишуть про вибухи. Місцева окупаційна влада поки не прокоментувала інцидент.

Козача бухта на карті

Напередодні у Севастополі оголосили п’ятий клас пожежної небезпеки. В Міністерстві надзвичайних ситуацій (МНС) повідомили про підвищений ризик лісових пожеж.

Зазначимо, що в ніч на 9 квітня в окупованому Криму прогриміли вибухи. Неспокійно було також у кількох областях Росії. Тоді однією з цілей безпілотників був авіаційний центр, який отримав пошкодження через вибух дронів. У Росії традиційно заявили, ніби збили усі цілі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українців на окупованих територіях просять триматись подалі від залізниці "Ростов-Крим". У ГУР звернули увагу на близькість інфраструктури до лінії фронту.