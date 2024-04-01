Россияне боятся? В Крыму не нашлось желающих стать владельцами "отжатых" у Украины старинных вилл (фото)

На участие в аукционе не подана ни одна заявка

В Крыму не нашлось желающих стать владельцами "отжатых" в Украине старинных вилл. Речь идет о пансионате "Солнечный" в Алупке, который РФ выставили на торги еще в марте 2024 года.

Аукцион, единственным лотом которого выступили сразу три дореволюционных виллы на Южном берегу Крыма, не состоялся. Это стало известно из информации, размещенной на портале ГИС "Торги".

Отмечается, что на этой неделе продали бывший санаторий "Солнечный" в Алупке. Его оценили с начальной стоимостью 260 млн рублей.

Ценнейшую его часть составляли три корпуса — частные виллы, Смуровой конца ХIХ — начала ХХ века, Телепчи-Бермамбетова и Лутовиновых начала ХХ века, которые использовались в качестве лечебного корпуса санатория. В лот также входят разные нежилые помещения санатория (клуб, котельная, склад, мастерская, оранжерея), офисная и бытовая техника, мебель.

Однако торги были отменены. На участие в аукционе не подана ни одна заявка.

Пансионат "Солнечный" находится в Алупке. До изъятия российскими властями Государственное учреждение "Специализированный (специальный) санаторий "Солнечный" принадлежало Министерству здравоохранения Украины (код ЕГРПОУ 01995835).

Санаторий "Солнечный" в Алупке

Санаторий "Солнечный" в Алупке

Как выглядит санаторий "Солнечный" в Алупке

Как выглядит санаторий "Солнечный" в Алупке

Как выглядит санаторий "Солнечный" в Алупке

Как выглядит санаторий "Солнечный" в Алупке

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