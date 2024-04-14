В Украине доля черного рынка стрелкового оружия выросла до 70%

Граждане на фоне войны продолжают тайно вооружаться, несмотря на рост цен на огнестрельные стволы

В Украине на черном рынке по сравнению с довоенными ценами выросла стоимость огнестрельного стрелкового оружия. Об этом говорится в статье на "Телеграфе" на тему теневого сектора, спроса на оружие среди населения и главные нелегальные каналы поставки огнестрельной продукции для граждан.

Так, как выяснили журналисты издания, если к 2022 году приобрести единицу самого популярного автомата АК-47 с рожком патронов у теневиков можно было ориентировочно за $200 (при этом цена на оптовые "черные" закупки Калашникова даже стартовала от $100 за один автомат), то по состоянию на апрель-2024 стоимость "калаша" составляет примерно $450-$700. Например, легальный автомат Калашникова (охотничий нарезной) для гражданских стоит около $2000.

Одновременно пистолет Макарова у подпольщиков сейчас стоит около $300 (против $100-$150 до 2022-го) в зависимости от года производства и страны-производителя. Таким образом, из-за спроса на оружие среди населения на черном рынке произошел рост цен.

Кстати, доля этого вооруженного сегмента, по неофициальным оценкам источников "Телеграфа" среди правоохранителей, составляет уже до 70% всего оборота оружия в Украине.

*Подробнее о нелегальном вооружении и борьбе власти против подпольных торговцев оружия, читайте на "Телеграфе" в статье "На черном рынке автомат Калашникова продают за $500, а пистолет Макарова — за $300" в понедельник, 15 апреля, в 7:00.

Как сообщалось, недавно в Днепре правоохранители задержали группу лиц, которые во время войны организовали незаконную продажу оружия и боеприпасов. Суммы за "товар" колебались от 5 до 120 тысяч гривен.