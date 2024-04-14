В Україні частка чорного ринку стрілецької зброї виросла до 70%

Громадяни на фоні війни продовжують таємно озброюватися попри зростання цін на вогнепальні стволи

В Україні на чорному ринку у порівнянні з довоєнними цінами виросла вартість вогнепальної стрілецької зброї. Про це йдеться у статті на "Телеграфі" на тему тіньового сектору, попиту на зброю серед населення та головні нелегальні канали постачання вогнепальної продукції для громадян.

Так, як з'ясували журналісти видання, якщо до 2022 року придбати одиницю найпопулярнішого автомату АК-47 з ріжком патронів у тіньовиків можна було орієнтовно за $200 (при чому ціна на оптові "чорні" закупки Калашникова навіть стартували від $100 за один автомат), то станом на квітень-2024 вартість "калаша" складає приблизно $450-$700. Для прикладу, легальний автомат Калашникова (мисливський нарізний) для цивільних коштує близько $2000.

Одночасно пістолет Макарова у підпільників зараз коштує біля $300 (проти $100-$150 до 2022-го) в залежності від року виробництва та країни-виробника. Таким чином, через попит на зброю серед населення на чорному ринку сталося зростання цін.

До речі, частка цього збройного сегменту, за неофіційними оцінками джерел "Телеграфу" серед правоохоронців, становить вже до 70% від усього обігу зброї в Україні.

*Докладніше про нелегальне озброєння та боротьбу влади проти підпільних торговців зброї, читайте на "Телеграфі" у статті "На чорному ринку автомат Калашникова продають за $500, а пістолет Макарова — за $300" у понеділок, 15 квітня, о 7:00.

Як повідомлялось, нещодавно у Дніпрі правоохоронці затримали групу осіб, які під час війни організували незаконний продаж зброї та боєприпасів. Суми за "товар" коливалися від 5 до 120 тисяч гривень.