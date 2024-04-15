Рада утвердила причины, по которым можно не явиться по повестке

Закон заработает после подписания президентом

Верховная Рада Украины приняла новое законодательство о мобилизации — во втором чтении поддержали Закон №10449 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета". Его еще должен подписать президент Украины Владимир Зеленский, и только через месяц после этого он заработает.

Среди основных принципов закона некоторые уточнения по процессу вручения повесток. В частности, отмечается, что кроме ТЦК оповещением военнообязанных будут заниматься в полиции, местных органах государственной власти, самоуправлении, в руководстве учреждений разного типа. Названы также причины неприбытия человека в ТЦК, которые считаются уважительными:

препятствия, имеющие стихийный характер,

болезнь (напомним, что некоторые болезни могут быть причиной отсрочки – среди них кишечные заболевания и т.п.),

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в указанный пункт и срок,

смерть близких родственников.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в принятом Верховной Радой законе речь идет о медицинском пересмотре военнообязанных, получивших инвалидность. Также обновили перечень тех, кто не может быть мобилизован из-за ухода за людьми с инвалидностью.