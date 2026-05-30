Белые розы и скорбная тишина. Как будет проходит прощание с блогером Vikunciy (эксклюзивный репортаж)

Суммарное количество подписчиков в сети достигало почти 1 млн

В субботу, 30 мая, в городе Самар на Днепропетровщине состоится церемония прощания с погибшей блогером Vikunciy. 26-летняя девушка погибла в страшном ДТП.

"Телеграф" следит за событиями и показывает эксклюзивные кадры с похорон Виктории. Заметим, что полное имя блогера Мирошниченко Виктория Дмитриевна. Она родилась 11 июня 1999 года, умерла 25 мая 2026 года — не дожила несколько дней до своего 27-летия.

Известно, что прощание в Самаре пройдет в Самарском Свято-Николаевском пустынном мужском монастыре (другое название – Самарский Пустынно-Николаевский монастырь) в 10 утра. Поминальный обед запланирован в местном заведении "Гуляй поле".

Хоронить Викторию будут в белом деревянном гробу. На кадрах из монастыря видно, что открывать его не планируют. Вероятнее из-за того, что блогер погибла в ДТП.

Как выглядит гроб Vikunciy. Фото: "Телеграф"

Подготовка к погребению. Фото: "Телеграф"

Как видно на фото, для декорирования выбрали белые розы и соответствующие тоны тканей. На кладбище с самого утра ведутся подготовительные работы: установлена зона с фото и цветами, оборудовано место последнего покоя блогера. Планируется, что на прощание придет много людей.

Место захоронения блогера Vikunciy. Фото: "Телеграф"

Подготовка к церемонии прощания с Vikunciy. Фото: "Телеграф"

Место, где состоится церемония прощания с Vikunciy. Фото: "Телеграф"

Что предшествовало

Блогер Vikunciy вместе с помощницей Иванной Плевако погибла в ДТП 25 мая. По данным правоохранителей, Porsche Cayenne двигался по автодороге М-05 "Киев-Одесса". Автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонную стелу. Почему это произошло, пока неизвестно. После столкновения машина загорелась и полностью сгорела. В салоне спасатели обнаружили тела двух погибших, ими оказалась блогер Vikunciy и ее помощница.

Автомобиль после ДТП

Ранее "Телеграф" рассказывал, что постила в сетях Виктория и сколько подписчиков у нее было.