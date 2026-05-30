Киеву приготовиться? Какие города в ближайшее время может атаковать Россия

Украинцев предупреждают в Минобороны и мониторы

В Украине сохраняется угроза массированной атаки, о которой предупреждает не только президент Владимир Зеленский. Украинцев в Киеве и других городах призывают быть внимательными к тревогам и реагировать соответственно.

Как отметил утром 30 мая советник министра обороны Сергей Стерненко, обстрел ожидался еще ночью. Фиксировалась активность авиации, однако ночь прошла без массированного удара.

"Ночью не было массированной атаки против Украины, однако угроза сохраняется на текущие сутки", — говорится в сообщении.

Кроме того, Владимир Зеленский отмечал, что разведка располагает информацией о подготовке России к новому массированному удару. Глава государства не уточнял, когда именно вероятность будет самой высокой, но призывает людей реагировать соответственно на сигналы тревоги.

"Имеем информацию от разведок о подготовке России к новому массированному удару", — говорится в сообщении.

Что говорят мониторы

По словам волонтера Тимофея Кучера, россияне планируют атаку баллистическими ракетами "Искандер-М" по Днепропетровской и Киевской областях. Речь идет о более чем 26 ракетах.

"Есть информация, что враг перенес обстрел на завтрашнюю ночь (31 мая — ред.). Но это не точно. Никто не знает, что будет точно. Мы знаем только +- планы врага", — добавил позже волонтер.

Также мониторы пишут, что Россия планирует обстрел в канун Дня Киева, а именно 31 мая. Особо внимательными призывают быть жителей Шевченковского, Голосеевского, Святошинского и Подольского районов столицы.

"Реагировать на тревоги следует в городах Коростень, Вышгород, Днепр, Павлоград, Белая Церковь, Львов, Староконстантинов и Дубно, где РФ проводила финальную разведку объектов", — говорится в сообщении.

Напомним, 30 мая стало известно, что Силы беспилотных систем уничтожили несколько российских бортов Ту-142М3 и ПУ 9К720 "Искандер" в Таганроге, Ростовская область.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время российской атаки Украины дрон упал на крышу многоквартирного дома в городе Галац в Румынии, возник пожар.