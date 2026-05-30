Дикий кот скрещивается с домашними: как отличить краснокнижного хищника от обычного мурчика

В Украине лесной кот – исчезающий вид

В природе случаются редкие случаи, когда дикие коты скрещиваются с обычными. Тогда рождаются так называемые гибриды, отличающиеся от домашних мурчиков.

Об этом "Телеграфу" рассказал зоолог, менеджер проектов направления "Редкие виды" WWF-Украина Игорь Дикий. По его словам, отличия имеют не только цвет меха или размер животных, но даже следы.

"Дикий кот, во-первых, он крупнее. Далее — хвост его пушистый, он более булавовидный, напоминает бейсбольную биту — в конце расширен, а к основанию сужен. Имеет черные полосы и конец с черным пятном", — говорит зоолог.

Игорь Дикий

По его словам, в природе встречаются гибриды домашних и диких кошек. Их внешние признаки почти одинаковы и отличить одного от другого в таком случае сложно.

"Если смотреть, то в среднем след обычного кота не превышает 3 сантиметров, а у дикого достигает 3,5 — преимущественно это уже 4 сантиметра", — говорит дикий.

Разница между диким и домашним котом

Для справки

Дикий кот или лесной кот — это хищное млекопитающее, единственный представитель диких кошек в природе Украины. Он редкий, исчезающий вид, занесенный в Красную книгу Украины. Внешне похож на большого полосатого домашнего кота, но имеет более массивные лапы, большую голову и короткий, толстый, притупленный хвост с черными кольцами. В Украине встречается преимущественно в Карпатах и на западе страны, а также на Полесье и юго-западе.

Дикий кот

Домашний кот — это небольшое млекопитающее из ряда Хищных. Он происходит от ближневосточного дикого кота. В настоящее время насчитывается несколько сотен пород кошек, имеющих характерную окраску, текстуру меха и размеры.

Домашний кот

