Часть мужчин потеряет бронь? Какие изменения готовит Кабмин и когда они заработают

Некоторые нормы вступают в силу только с осени

В субботу, 30 мая, на заседании Кабинет министров Украины должен вынести постановление об изменении ряда процессов по бронированию. Они касаются не только зарплатной планки и пересмотра статуса критичности.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. По его словам, большинство изменений уже озвучивались в стенах Кабмина.

Что изменится в бронировании

Повышение зарплатной планки: коэффициент 2,5 → 3,0. То есть для бронирования работника его зарплата должна быть не ниже минимальной, умноженной на 3,0 (ранее было 2,5). Такие же изменения касаются критерия средней зарплаты для признания предприятия критически важным. Исключение – государственные и коммунальные предприятия и ряд других (они остаются на старых условиях).

Льгота для прифронтовых предприятий. Предприятия, фактически работающие на территориях боевых действий или близких к ним, временно оккупированных, будут иметь старый коэффициент 2,5.

Отмена "лишнего" бронирования. При условии, что предприятие превысило лимит количества забронированных, руководитель обязан в течение 10 рабочих дней подать через портал "Дія" заявление об аннулировании бронирования. Железняк говорит: "Раньше формулировка была мягче ("принимать меры"), теперь это четкая обязанность ("подает", а не "может подать")".

Четкое наказание за превышение лимита — потеря статуса критически важного предприятия чревата тем, кто превысил предел бронирования, но не исправил это вовремя.

Учет "совместителей" и имеющих другую отсрочку. Теперь работники, имеющие отсрочку по другим причинам (ст. 23 Закона о мобилизации), а также работающие по совместительству на нескольких предприятиях считаются в общем количестве военнообязанных только по одному месту работы.

Более жесткие требования к резидентам Дія Сіті — нужно быть не только резидентом "Дія Сіті", но и отвечать требованиям ст. 5 Закона о цифровой экономике, подтверждаемого налоговыми расчетами за последние 6 месяцев.

Больше данных в Едином списке. В список будут добавлять информацию о том, каком именно критериям отвечает предприятие.

Просмотр критичности компаний. Органы местной власти должны пересмотреть критерии так, чтобы они применялись только к предприятиям, действительно критически важным (минимизация "искусственного" бронирования).

Какие сроки для предприятий и вступления в силу:

до 10 июня 2026 г. — пересмотр отраслевых/региональных критериев;

до 1 июля 2026 — анализ соответствия предприятий новым критериям;

до 1 сентября 2026 г. — пересмотр ранее принятых решений; старые решения о критической важности действуют не дольше, чем до этой даты;

повышение коэффициента до 3,0 и некоторые нормы вступают в силу с 1 сентября 2026 года, остальные — со дня опубликования.

