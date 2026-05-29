Упрощенная версия для бедных: как россияне заменили украинские холодники дешевой окрошкой с колбасой

Вареная колбаса заменила раков, а один тип летних супов вообще исчез из повседневного обихода

Каждое лето в украинских ресторанах и соцсетях загорается один и тот же спор: окрошка — это украинское блюдо или нет? Одни называют ее "исконно нашей", другие — сугубо российской. Но если заглянуть в старые кулинарные книги XIX-начала XX века, окажется: украинская традиция холодных супов была гораздо богаче, а сама окрошка — скорее поздняя и упрощенная версия, навязанная Советским Союзом.

Холодники, ботвины и "зимние супы": что ели украинцы 100-150 лет назад

Холодные супы на территории Украины были распространены задолго до советской окрошки. В старых книгах рецептов встречаем холодники на свекольном квасе, хлебном, даже огуречном, сметане, сыворотке, а также фруктовые и ягодные "зимние супы".

Основатель проекта "Авторская кухня украинская" Оксана Хмара говорит: в почти каждой кулинарной книге, изданной в Украине в XIX-XX веках, можно найти рецепты холодника.

Характерен рецепт Осипы Заклинской из книги "Нова кухня витаминова" 1928 года. Ее холодник готовился из вареной свеклы, квашеных огурцов, щавеля, простокваши или сметаны, зелени, яиц и свекольного кваса.

Мария Марцишевская в "Кухарці шляхетній" 1859 прямо использовала название "Холодник литовский, или холодник украинский". Да, именно литовский, ведь для этой страны холодный суп является также фирменным блюдом. Ее рецепт также базировался на свекле, щавеле, сметане и свекольном квасе, но дополнялся раковыми шейками, холодным мясом или рыбой.

Проектом "Авторская кухня украинская" совместно с издательством УКУ одна из книг Марии Марцишевской "Сухие конфитуры способом киевским" была переиздана в 2025 году. В нее вошли также и избранные переписи из ее книги "Кухарка шляхетна".

В книге "Страви й напитки на Україні" З. Клиновецкой, изданной в 1913 году в Киеве и Львове одновременно, находим еще более роскошный рецепт:

Холодник с раками Зварить сотню добрих раків, почистить шийки. Ніжки й тельбухи покласти окремо, шкурки дрібно потовкти, підливаючи сировцем і маслом з маслин, скласти докупи у макотру, або черепяну миску, налить 3 пляшки сирівцю, щоб укрив всі шкурки, дати відстоятись, тоді набірать в чисту ганчірочку й вичавлювать з сировцем укупі. Зварить 5 крашанок, білки дрібно посікти. З 10 огірків дрібно покришить. Жовтки добре розтерти з 2 чайн. ложечками гірчиці, додать трохи соли, сметани, розвести сирівцем з під раків, вкинуть покришені білки, огірки, ракові шийки, ніжки, тельбухи. Можна додать кришеної салати. Окремо подавать кришену цибулю, або часник. Рецепт из книги З. Клиновецкой, 1913 года

Заметьте — в рецепте используют оливковое масло, продукт, почти исчезнувший из употребления во времена СССР.

Страница из кулинарной книги З. Клиновецкой, 1913 год/ Источник: archive.org

На чем готовили холодные супы

Оксана Хмара объясняет: то, что сегодня называют "квасом", когда-то имело другое значение. В частности, упомянутый в рецептах сыровец – это ржаной квас в нашем современном понимании, а, как объяснила исследовательница, просто квас – это заквашенная свекла. По словам Хмары, традиция закислять борщ и холодные супы свекольным квасом частично сохранилась на западе Украины — в частности, в рождественской кухне.

Современный холодник обычно ассоциируется со сметаной или хлебным квасом. Но исторические рецепты показывают гораздо более широкую культуру кислых основ. Для холодных супов использовали:

свекольный квас

сметану

сыворотку

огуречный квас

сыровец (хлебный квас)

овощные отвары.

В украинских кулинарных изданиях XIX века регулярно встречаем "холодник", "ботинку", "студенные юшки", "зимние супы". Это важный момент, потому что само название "окрошка" закрепилось значительно позже — уже в советский период, когда кухню подгоняли под русский язык.

Как СССР стандартизировал еду

Оксана Хмара называет окрошку "упрощенной версией холодника". По ее словам, в советское время более сложные рецепты постепенно упрощали: раковые шейки, телятина или каплун исчезали, а появлялась вареная колбаса.

"Сначала был холодник, из которого уже трансформация произошла в окрошку", — говорит исследовательница. Она добавляет, что в советские времена "русская калька окрошка" фактически вытеснила старые локальные названия. Но речь идет не только о названии.

В советской системе общепита рецепты унифицировались через сборники ГОСТов и "Книгу о вкусной и здоровой пище". Сложные локальные варианты блюд постепенно вытеснялись более простыми и дешевыми. Так случилось и с холодными супами.

Региональные рецепты со свекольным квасом, сезонной зеленью, ботвой или простоквашей постепенно уступили универсальной "окрошке". Именно в советское время это блюдо стало массово восприниматься как "типичное" и "русское". "Все это — идеология, и все это до сих пор работает", — говорит Оксана Хмара.

Именно поэтому сегодня многие люди воспринимают как "русские" блюда, которые на самом деле были распространены гораздо шире — в Украине, Литве, Польше и Беларуси. "Окрошка — это тот же случай, что и многие другие русизмы, которые укоренились и в лексиконе, и в кухне", — говорит Оксана Хмара.

Забытые украинские холодные супы

Кроме свекловичных или сметанных холодников, украинская кухня знала десятки других холодных супов, которые сегодня почти исчезли. Перед Первой мировой войной в Галичине были популярны фруктовые "зимние супы". В книге Ольги Франко (невестки Ивана Франко) есть холодные супы из яблок, груш, смородины, малины, вишен, земляники, слив, ежевики, бузины и даже лимона. Вышла книга печатью в 1929 году.

"Натереть кожуру из 2 лимонов, растолочь с сахаром и залить 1 л молока, смешанного с 1/2 л сливок. Тогда выжать сок из 2 лимонов и взбивать смесь в течение 1 ч, затем подавать на стол", — рецепт лимонного холодника.

Переиздание книги Ольги Франко "Практическая кухня" от 1929 года // Источник: archive.org

В книге "Домашняя кухня" 1910 Леонтина Лучаковская предлагала холодные супы из яблок, земляники, малины, ежевики, слив, груш и даже шоколада.

Ябчанка – это разваренные яблоки, потом это все перетерто без кожицы, через сито. И здесь очень важно, что оно должно перетираться через сито, а не в блендере, потому что эта шелковистость теряется. Леонтина Лучаковская, в книге, издававшейся во Львове в 1910 году, советует, что как земляничная зупа должна быть парадная, добавить кватирку вина. К этой зупе подается бишкоптика, это такие маленькие бисквиты. Подобно прилаживается зупа из малин, черники, афины и ежевики. А в зимнюю зупу из яблок надо влить малый бокал рума, это ром, чтобы была вкуснее. Оксана Хмара

*"кватирка" — примерно стакан вина

"Мы потеряли целую культуру потребления таких блюд", — говорит исследовательница. По ее мнению, фруктовые холодные юшки могли бы стать современной, но аутентичной альтернативой десертам.