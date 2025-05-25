С Днем Киева 2025: самые лучшие открытки и картинки к празднику

Отправьте красивую открытку ко Дню украинской столицы 25 мая

По традиции, день рождения Киева украинцы отмечают ежегодно в последнее воскресенье мая. В этом году праздник выпадает на 25 мая.

Согласно устоявшейся версии, Киев был основан в 482 году, а значит, в 2025 году ему исполняется 1543 года. Эта дата опирается на древние летописи, в частности на "Повесть временных лет", в которой говорится, что город был основан братьями Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбедь.

В честь этого события запланированы концерты и другие праздничные мероприятия. Однако, учитывая военное положение, празднования пройдут в более сдержанном формате. Так, на Майдане Независимости не будет традиционного масштабного концерта и громких салютов. В этом году даже не будут работать некоторые городские фонтаны.

Киев — один из самых живописных городов Европы и мира, который даже в условиях войны остается гостеприимным для туристов. С 2022 года россияне продолжают атаковать его ракетами и дронами, разрушая жилые здания и памятники архитектуры. Но украинская столица остается непокоренной и стойкой — как и весь наш народ. В честь праздника "Телеграф" сделал подборку красивых открыток и картинок, чтобы вы могли отправить близким или просто знакомым киевлянам с праздником их города.

Фото: Amazing Ukraine

Фото: Amazing Ukraine

Фото: Amazing Ukraine

Фото: Amazing Ukraine

Фото: Люкс ФМ

Ранее "Телеграф" писал, где в Киеве красиво встретить восход солнца. Эти места не только идеальны для фотосессий, но и дарят особую атмосферу спокойствия и вдохновения в начале нового дня.