Украина получит 3 млрд евро из замороженных активов РФ: посол в ЕС рассказал, на что пойдут деньги

Приоритетной статьей расходов является оружие

Украина может получить значительную часть средств от замороженных российских активов. Скорее всего почти вся сумма пойдет на закупку боеприпасов и оружия.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал постоянный представитель Украины при Евросоюзе Всеволод Ченцов. По его словам, в этой сфере есть существенный прогресс, хотя сами деньги переданы еще не были.

"Вероятно, первый такой транш на сумму около 3 млрд евро на 90% будет использован именно на закупку боеприпасов и оружия для Украины. Это будет реализовано через Европейский фонд мира", — сказал он.

По его словам, оставшиеся средства пойдут на другие нужды, в том числе и поддержку украинского производства.

Посол отметил, что на Западе сейчас ведется сложная дискуссия о том, как подобная конфискация будет работать согласно нормам международного права, поскольку у стран нет единого мнения относительно преодоления "юрисдикционных иммунитетов" РФ, как и нет представления о том, как Москва будет действовать после конфискации имущества.

"Также есть вопросы стабильности финансовой системы, той же Euroclear — бельгийской компании, оперирующей значительной частью этих активов. Ее услугами пользуются не только Российская Федерация и ее компании, но и третьи страны, задающие вопрос о стабильности этой организации, уровне доверия, и насколько конфискация различных активов будет влиять на дальнейшее функционирование системы", — добавил он и подчеркнул, что подобные вопросы также ставит Центробанк ЕС.

Вместе с тем Ченцов выразил надежду, что сбалансированное политическое решение по использованию замороженных российских активов все же удастся найти.

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": О конфискации российских активов и неготовности Европы к затяжной войне — интервью с послом Украины в ЕС

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