Солдат можно не вводить: Зеленский рассказал, как войска НАТО могут помочь Украине

Глава государства вновь указал на пример Израиля

Украина не откажется от помощи своих союзников в вопросах борьбы с российским воздушным террором. Например, они могут сбивать ракеты, которые могут потенциально залететь в воздушное пространство других стран.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью бразильским СМИ. По его словам, он не слышал конкретных предложений о непосредственном вводе войск в Украину.

Он привел в пример недавний обстрел Израиля со стороны Ирана, где коалиция задействовала свои самолеты для перехвата ракет и дронов, и отметил, что даже если самолеты союзных стран будут подниматься в воздух на своей территории, не говоря уже о вхождении в украинское воздушное пространство, то это очень сильно поможет.

Зеленский подчеркнул, что безусловно эти ракеты летят по территории Украины, однако уже были прецеденты, когда они входили в воздушное пространство Польши и Румынии.

"Пусть они сбивают эти ракеты, я буду только аплодировать стоя. И буду признательным им за это", — сказал глава государства.

По его словам, это и есть пример различия между одними правилами для всех союзников или двойными стандартами.

В то же время Зеленский отметил, что не слышал предложений от мировых лидеров о вводе иностранных войск в Украину. Он отметил, что от президента Франции Эммануэля Макрона тоже таких сигналов не поступало.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления о возможности отправки в Украину иностранных войск, в том числе армии Франции. Он подчеркнул, что прямо пригласить не может, однако считает, что иностранные бойцы действительно могут быть полезны.