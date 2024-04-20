Солдат можна не вводити: Зеленський розповів, як війська НАТО можуть допомогти Україні

Глава держави знову вказав на приклад Ізраїлю

Україна не відмовиться від допомоги своїх союзників у питаннях боротьби з російським повітряним терором. Наприклад, вони можуть збивати ракети, які можуть потенційно залетіти до повітряного простору інших країн.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв’ю бразильським ЗМІ. За його словами, він не чув конкретних пропозицій щодо безпосереднього введення військ в Україну.

Він навів приклад нещодавнього обстрілу Ізраїлю з боку Ірану, де коаліція пустила в дію свої літаки для перехоплення ракет і дронів, і зазначив, що навіть якщо літаки союзних країн підійматимуться в повітря на своїй території, не кажучи вже про входження в український повітряний простір, то це дуже допоможе.

Зеленський наголосив, що безумовно ці ракети летять територією України, проте вже були прецеденти, коли вони входили у повітряний простір Польщі та Румунії.

"Нехай вони збивають ці ракети, я тільки аплодуватиму стоячи. І буду вдячним їм за це", — сказав глава держави.

За його словами, це є приклад відмінності між одними правилами для всіх союзників або подвійними стандартами.

Водночас Зеленський зазначив, що не чув пропозицій від світових лідерів щодо введення іноземних військ в Україну. Він зазначив, що від президента Франції Еммануеля Макрона також таких сигналів не надходило.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви про можливість відправки в Україну іноземних військ, у тому числі армії Франції. Він наголосив, що прямо запросити не може, проте вважає, що іноземні бійці справді можуть бути корисними.