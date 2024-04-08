Британия и Франция заявили о создании "обновленной Антанты": что это значит для Украины

Страны выразили готовность всячески способствовать победе Украины

В 120-ю годовщину соглашения между Лондоном и Парижем Британия и Франция заявили о создании "обновленной Антанты". Министры иностранных дел стран Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне подчеркнули, что обеим странам ясно, что Украина должна выиграть войну, которую ведет против нее Россия.

Об этом они написали в совместной колонке на The Teledraph. Они отметили, что Великобритания и Франция, два члена-основателя НАТО и ядерные державы Европы, несут ответственность за то, "чтобы заставить Альянс решать стоящие перед ним проблемы".

"Нам обоим абсолютно ясно: Украина должна выиграть эту войну. Если Украина проиграет, мы все проиграем", — сказано в колонке.

Кэмерон и Сежурне добавили, что Франция и Великобритания совместно подтвердят свою непоколебимую поддержку Украины на саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в июле в Британии. Также они пообещали обеспечить "продуктивный саммит НАТО в Вашингтоне этим летом".

"Но, как обсуждалось на Парижской конференции в феврале, мы должны сделать еще больше, чтобы победить Россию. Мир наблюдает за нами и будет судить нас, если мы потерпим неудачу", — отметили министры.

В конце колонки они написали, что надеются сплотить остальные страны, чтобы бороться с вызовами, стоящими сегодня перед миром. Министры подчеркнули, что речь, в том числе и о терроризме, от которого в частности пострадала и Россия, имея в виду теракт в "Крокусе"

"Для нас так же важно сделать это сегодня, как и для наших предшественников, отложить в сторону свои разногласия и установить длительную дружбу, которую мы празднуем сейчас, не только как знак сердечного согласия, но как отражение обновленной Антанты", — завершили главы МИД двух стран.

Для справки: Антанта (от фр. entente — согласие, начало выражения фр. Entente cordiale — сердечное согласие) — военный союз, основными членами которой были Великобритания, Французская республика, а также Российская империя. Он был создан созданная в 1904—1907 годах и положил конец колониальному соперничеству Франции и Британии за Африку. Антанта создавалась как противовес Германии и ее союзникам накануне Первой мировой войны. Роль Российской империи в ней была велика — она ставила Германию перед лицом угрозы войны на два фронта, что и произошло во время Первой Мировой войны, которую немцы проиграли. Сегодня же Россия выступает оппонентом "обновленной Антанты".

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления о возможности отправки в Украину иностранных войск, в том числе армии Франции. Он подчеркнул, что прямо пригласить не может, однако считает, что иностранные бойцы действительно могут быть полезны.