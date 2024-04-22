Скандал в Луцке: в известном ресторане отказали вдове погибшего военного ВСУ в поминальном обеде

Скандал с ресторанным комплексом оказался очень возмутительным для общественности

В Луцке произошел скандал вокруг известного местного ресторанного комплекса "Жито". Ресторанный комплекс отказал вдове погибшего на фронте военного Вооруженных сил Украины в организации поминального обеда в годовщину гибели героя, причем местные говорят – такое же в этом ресторане происходит не впервые.

Об этом в социальных сетях сообщила сама вдова воина, Иванна Цюх. Ее муж, житель Луцка Александр Гнатюк, погиб в апреле 2023 года во время выполнения боевого задания; на годовщину его гибели вдова, по ее словам, решила устроить поминальный обед, а на "Жито" выбор пал только потому, что ресторан находился неподалеку от кладбища.

Дистанционно согласия удалось достичь быстро, а вот потом начались проблемы. Когда женщина вечером прибыла в ресторан, чтобы согласовать меню, администрация начала "давать заднюю", поскольку они якобы не знали, что их администратор — который, кстати, оказался под хмельком — принял заказ на организацию поминального обеда.

"Администратор Виталий не услышал, оказывается, что это будет поминальный обед. Он был под хмельком. Я ему объяснила, что не надо пить на рабочем месте и тогда со слухом будет все хорошо. Мы общались с администратором, он сказал, что у них будет еще двое крестин и два дня рождений на то время. Он показал, где мы должны сидеть. И когда он снова услышал слово "поминки", он очень изменился", — рассказала Иванна.

Дальше было еще "лучше": руководители заведения начали заявлять, что якобы они вообще не проводят поминки. Но только из "уважения к вдове героя" они готовы их провести, однако не в зале, где у более уважаемых клиентов крестины и юбилей, а на улице. Для проведения поминального обеда предложили беседки у ресторана, хотя температура на улице не больше +10 градусов.

"Я спросила, где это у них прописано, потому что в правилах такого нет. Зато он нагло ответил: "Это я так сказал. Я вам это озвучиваю". Когда он увидел, что встали все свидетели, которые были в шоке, что такое происходит на 10 год войны и 2 года полномасштабной, где ребят мимо везут ежедневно "на щите" по той дороге. У него риторика изменилась, куча предложений и так далее", – отметила женщина.

Иванна поняла, что здесь договориться не получится, потому нашла другой ресторан. Там не только приняли заказ, но очень быстро все организовали. При этом ей рассказали, что именно с "Житом" такие истории случаются не впервые – причем конкретно если поминки заказываются именно по военным. Сам ресторан, к слову, по состоянию на вечер 21 апреля скандал никоим образом не прокомментировал.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб чтец, певчий архиерейского хора Спасо-Преображенского кафедрального собора Виктор Цыба. Также недавно на войне погиб мэр Лебедина. Он добровольно ушел на фронт.

15 апреля во время выполнения боевых задач в Донецкой области погиб известный военнослужащий, сержант Павел Петриченко. Он проходил службу в рядах 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.