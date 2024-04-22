Скандал у Луцьку: у відомому ресторані відмовили вдові загиблого військового ЗСУ в поминальному обіді

Скандал з ресторанним комплексом виявився дуже обурливим для громадськості

У Луцьку стався скандал навколо відомого місцевого ресторанного комплексу "Жито". Ресторанний комплекс відмовив вдові загиблого на фронті військового Збройних сил України в організації поминального обіду у річницю загибелі героя, причому місцеві кажуть – таке саме в цьому ресторані стається не вперше.

Про це у соціальних мережах повідомила безпосередньо сама вдова воїна, Іванна Цюх. Її чоловік, мешканець Луцька Олександр Гнатюк загинув у квітні 2023 року під час виконання бойового завдання; на роковини його загибелі вдова, за її словами, вирішила влаштувати поминальний обід, а на "Жито" вибір впав тільки тому, що ресторан перебував неподалік від цвинтаря.

Дистанційно згоди вдалося досягти швидко, а вот потім почалися проблеми. Коли жінка ввечері прибула до ресторану, щоб узгодити меню, адміністрація почала "давати задню", оскільки вони нібито не знали, що їхній адміністратор – який, доречі, виявився напідпитку – прийняв замовлення на організацію поминального обіду.

"Адміністратор Віталій не почув, виявляється, що це буде поминальний обід. Він був напідпитку. Я йому пояснила, що не треба пити на робочому місці та тоді зі слухом буде все добре. Ми спілкувалися з адміністратором, він сказав, що в них буде ще двоє хрестин і двоє днів народжень на той час. Він показав, де ми маємо сидіти. І коли він вкотре почув слово "поминки", він дуже змінився", – розповіла Іванна.

Далі було ще "краще": керівники закладу почали заявляти, що вони буцімто взагалі не проводять поминки. Але тільки з "поваги до вдови героя" вони готові їх провести, проте не залі, де у більш поважних клієнтів хрестини та ювілей, а на вулиці. Для проведення поминального обіду запропонували бесідки біля ресторану, хоча температура на вулиці не більше +10 градусів.

"Я запитала, де це в них прописано, бо в правилах такого немає. Натомість він нахабно відповів "Це я так сказав. Я вам це озвучую". Коли він побачив, що повставали усі свідки, які були у шоці, що таке відбувається на 10 рік війни та 2 роки повномасштабної, де хлопців повз везуть щодня "на щиті" тією дорогою. В нього риторика змінилася, купа пропозицій і таке інше", – зазначила жінка.

Іванна зрозуміла, що тут домовитися не вийде, тому знайшла інший ресторан. Там не тільки прийняли замовлення, але й дуже швидко все організували. При цьому їй розповіли, що саме з "Житом" такі історії трапляються не вперше – причому конкретно якщо поминки замовляються саме по військових. Сам ресторан, доречі, станом на вечір 21 квітня скандал жодним чином не прокоментував.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув читець, співочий архієрейського хору Спасо-Преображенського кафедрального собору Віктор Циба. Також нещодавно на війні загинув мер Лебедина. Він добровільно пішов на фронт.

15 квітня під час виконання бойових завдань на Донеччині загинув відомий військовослужбовець, сержант Павло Петриченко. Він проходив службу у лавах 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.