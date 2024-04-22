Буданов рассказал о планах РФ совершить новое покушение на него и дал обещание отравителям жены

Это моя жена, потому так оно не сойдет, говорит глава ГУР

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что на него планируют очередное покушение в интересах россиян. Но у них ничего не получится.

Об этом он сказал в интервью BBC. Отвечая на вопрос, сколько на него было покушений и изменилась ли эта цифра снова попросил остаться на том же показателе, но сказал, что готовят новый.

"Там они сейчас планируют кое-что (покушение — ред.), но, как и в прошлые разы, все у них не получится", — уверяет глава ГУР.

Он говорит, что это в интересах россиян, и это правда. По его словам, россияне планируют привлечение людей и здесь. Это нормальная, оперативная для них работа, полагает Буданов.

Кроме этого глава ГУР также рассказал об отравлении жены. По его словам, преступников еще не нашли, но "движение есть". Буданов намекнул, что задержаний не будет.

"Да какие задержания? Это несерьезно. Я в эти игры не играю никогда. Но это моя жена, поэтому так оно не сойдет".

Он добавил, что его жену стабилизировали и вывели большую часть токсинов. Буданов считает, что целью этого покушения была его жена и враг правильно оценил ее влияние.

"Их логика поняла – жена для меня очень… Это все. И влияние ее они правильно оценили", – подытожил он.

Напомним, по данным СМИ, у Будановой диагностировали поражение тяжелыми металлами. Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека.

По данным источников "Телеграфа" в правоохранительных органах, жену Буданова могли отравить теми же веществами, что и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.