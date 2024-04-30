Еще вернетесь на признанные миром границы: Сырский поздравил пограничников с профессиональным праздником

Дата праздника выбрана неслучайно

Во вторник, 30 апреля, отмечается День пограничника Украины. С праздником их поздравил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Искренне поздравляю Вас с Днем пограничника Украины! 30 апреля – день очень символический в истории украинских пограничников. Он посвящен событиям конца апреля 1918 года, когда донецкая группа Армии Украинской Народной Республики под командованием полковника Владимира Сикевича, освободив от российской оккупации Барвенково, Славянск, Бахмут, Константиновку, Никитовку, Колпаки и большую часть украинского Донбасса, вышли на международно признанную границу Украинской Народной Республики с Россией. Украинские пограничники должны снова вернутся на современные международно признанные границы Украины", — написал главком в Facebook.

Он отметил, что украинцы всегда будут помнить подвиг украинских защитников из Луганского пограничного отряда, которые не изменили присяге и в 2014 году героически сопротивлялись российской агрессии. Также в нашей памяти навсегда останется мужество пограничников во время обороны Мариуполя в 2022 году.

"Дорогие пограничники! Благодарю весь личній состав Государственной пограничной службы Украины за верность присяге, мужество, отвагу, самопожертвование в борьбе за Независимость Украины! Вечная слава и вечная память всем украинским пограничникам, отдавшим за свободу самое ценное — собственную жизнь!", — поблагодарил Сырский.

Как рассказывал "Телеграф", на днях в Сумской области наши пограничники вступили в бой с российской диверсионно-разведывательной группой, которая в начале апреля уже пыталась перейти границу. В результате стычки завязался стрелковый бой, враг был вынужден отступить.