Ще повернетесь на визнані світом кордони: Сирський привітав прикордонників з професійним святом

Дату свята обрано невипадково

У вівторок, 30 квітня, відзначається День прикордонника України. Зі святом їх привітав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Щиро вітаю Вас з Днем прикордонника України! 30 квітня – день дуже символічний в історії українських прикордонників. Він присвячений подіям кінця квітня 1918 року, коли донецька група Армії Української Народної Республіки під командуванням полковника Володимира Сікевича, звільнивши від російської окупації Барвінкове, Слов’янськ, Бахмут, Костянтинівку, Микитівку, Колпаків та велику частину українського Донбасу, вийшла на міжнародно визнаний кордон Української Народної Республіки з Росією. Українські прикордонники повинні знову повернуться на сучасні міжнародно визнані кордони України", — написав головком у Facebook.

Він наголосив, що українці завжди пам'ятатимуть подвиг українських захисників з Луганського прикордонного загону, які не зрадили присягу та у 2014 році героїчно чинили спротив російській агресії. Також в нашій пам'яті назавжди залишиться мужність прикордонників під час оборони Маріуполя у 2022 році.

"Дорогі прикордонники! Дякую всьому особовому складу Державної прикордонної служби України за вірність присязі, мужність, відвагу, самопожертву у боротьбі за Незалежність України! Вічна слава і вічна пам’ять усім українським прикордонникам, які віддали за свободу найцінніше — власне життя!", — подякував Сирський.

Як розповідав "Телеграф", днями на Сумщині наші прикордонники вступили у бій з російською диверсійно-розвідувальною групою, яка на початку квітня вже намагалась перейти кордон. В результаті сутички зав'язався стрілецький бій, ворог був змушений відступити.