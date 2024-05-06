В Чернигове в банке произошел взрыв: в полиции сообщили подробности (фото)

Пострадавших в результате инцидента нет

Утром 6 мая в Чернигове в помещении банка по улице Ивана Мазепы раздался взрыв. В здании вспыхнул пожар.

На место прибыли спасатели, взрывотехники и полицейские. Подробности произошедшего сообщила пресс-служба полиции Черниговской области в Telegram.

Пострадавших в результате инцидента нет.

По данным правоохранителей, сообщение о взрыве в помещении банка в центре города в полицию поступило около 4 утра. В результате взрыва повреждено здание. Пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели ГСЧС, следственно оперативные группы полиции, взрывотехники, руководство ГУНП в Черниговской области и Черниговского райуправления полиции.

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва).

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